آغاز به کار هیات انتخاب بخش خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان منصور خلج، علی اکبر قاضی نظام و فاطمه ابرار پایدار نمایش های بخش خردسال را انتخاب می کنند.

این هیات انتخاب متشکل از سه نویسنده و کارگردان تئاتر ارزیابی متون و طرح های رسیده به این بخش را آغاز کرد.

بخش خردسال جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان که در چند دوره اخیر و به صورت تخصصی برای مخاطبان خردسال برگزار می شود با رویکرد آموزشی و اجرا در مهدها و مراکز آموزشی خردسالان جایگاه خود در بین هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان را تثبیت کند.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم کاظمی در آذر ماه ۱۳۹۶ در شهر همدان برگزار می شود.