ونزوئلا فردا پنجشنبه صحنه تظاهرات ضد دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، اپوزیسیون حاکم بر پارلمان ونزوئلا تصمیم گرفت با یک روز تاخیر، برگزاری تظاهرات ضد دولتی در سراسر این کشور را به فردا پنجشنبه موکول کند.

در این تاریخ گمان می رود دولت کاراکاس بخواهد رسما مجلس مؤسسان را که نقطه اوج بحران سیاسی در این کشور است، تاسیس کند.

گفتنی است دولت کاراکاس هنوز زمان دقیق آغاز به کار مجلس جدید را که اعضای آن روز یکشنبه در میان اعتراضات سازمان یافته از سوی اپوزیسیون انتخاب شدند، اعلام نکرده است.

این در حالی است که «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا وقوع این رویداد را «زود» توصیف کرد.

با این حال، یکی از نزدیکان مادورو پیشتر گفته بود که مجلس مؤسسان احتمالا کار خود را ۷۲ ساعت بعد از انتخابات آغاز خواهد کرد.

مجلس مؤسسان با بیش از ۵۰۰ عضو از توانایی بازنویسی قانون اساسی و انحلال پارلمان غربگرا برخوردار است و در همان محلی آغاز به کار می کند که مجلس ملی تشکیل جلسه می دهد.

اپوزیسیون در حالی به پشتوانه کشورهای غربی و با اتکا به ضعف اقتصادی ونزوئلا به تحریک مردم ادامه می دهد که «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا دیروز سه شنبه در اظهاراتی مداخله جویانه اعلام کرد: واشنگتن همه گزینه های سیاسی خود را برای تغییر وضعیت در ونزوئلا ارزیابی خواهد کرد که نهایتا یا مادورو به این نتیجه می رسد که آینده ای ندارد و با رضایت خود کنار می رود یا اینکه آمریکا مجبور می شود اوضاع دولت کاراکاس را به مسیر قانونی بازگرداند.

این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا نیز روز دوشنبه تحریم هایی را علیه رئیس جمهوری ونزوئلا اعمال کرد.