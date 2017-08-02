داعش ممکن است در شهر رقه از سلاح شیمیایی استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، فعالان سوری گزارش دادند که داعش در شهر رقه سلاح شیمیایی در اختیار دارد و می خواهد در صورت پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به «قسد» که مورد حمایت آمریکا هستند از این سلاح استفاده کند.

بر اساس این خبر اطلاعات به دست آمده نگرانی های زیادی درباره زندگی هزاران غیرنظامی سوری که از ساکنان این شهر هستند ایجاد شده است. شهر الرقه که مرکز تروریست های داعش به شمار می رود در مدت زمان اخیر به صورت پیاپی مورد هدف جنگنده های ائتلاف آمریکایی ضد داعش قرار گرفته است.

نیروهای دموکراتیک سوریه هم موفق شده اند در دو روز گذشته اغلب بخش های جنوبی شهر را آزاد کنند. این در حالی است که شمار زیادی از غیر نظامیان سوری در عملیات های هوایی ائتلاف آمریکایی ضد داعش کشته شده اند، جنگنده های ائتلاف در تازه ترین جنایات خود، حومه شرقی دیرالزور را بمباران کردند و در این حمله دستکم ۶۰ غیر نظامی کشته شدند.

سازمان های حقوق بشری زیادی به آمریکا نسبت به شمار بالای تلفات غیرنظامی در عملیات هایش در سوریه هشدار داده اند و از این موضوع ابراز نگرانی کرده اند.