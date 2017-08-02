به گزارش خبرنگار مهر، آیین تقدیر از نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌های نشر در برگزاری سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب شامگاه سه‌شنبه ۱۰ مرداد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دست اندرکاران این نمایشگاه و همچنین جمعی از اصحاب نشر و کتاب در هتل ارم در تهران برگزار شد.

سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای سخنانش در این مراسم با گرامیداشت دهه کرامت از اینکه مجموعه وسیعی از دستگاه هایی که ظرفیت دینی کشور محسوب می‌شوند برای تجلیل از فرهنگ رضوی بسیج شده‌اند ابراز خوشحالی کرد و گفت: هدف ما احیای هویت دینی جامعه و ارزش‌های ناب اسلامی است.

وی با اشاره به همکاری ۷۲ دستگاه در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افزود: ممکن نیست نمایشگاهی با این حجم وسیع برگزار شود مگر اینکه مجموعه نظام و نهادهای ذیربط دست به دست هم دهند تا چنین اتفاق بزرگی شکل دهد.

وی ادامه داد: بعد از انتقال نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب ما در دوران جدیدی از ثبات و استقرار مجموعه نمایشگاه‌های کشور قرار گرفته‌ایم که با همت شهرداری تهران و آقای عبداللهی (معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران) سامان پیدا کرده است.

وزیر ارشاد اضافه کرد: شهر آفتاب متعلق به ملت است و باید به تدریج همه نمایشگاه‌های کشور به آنجا منتقل شود. هر مجموعه نوساز البته به طور طبیعی نواقص و مشکلاتی دارد. ان شاء الله با همت مجموعه بانک شهر که شهر کتاب به این نهاد واگذار شده است، مشکلات رفع خواهد شد ان شاء الله در سال ۹۷ شاهد برپایی نمایشگاهی در شان ایران و انقلاب اسلامی خواهیم بود.

صالحی امیری افزود: ما نباید فراموش کنیم که سیاست قطعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذاری همه امور اجرایی به صنوف و نهادهای ذی‌ربط آن است. در حال حاضر صندوق هنر، خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و به تدریج در حوزه نشر و همچنین حوزه‌های قرآن و رسانه اعضای هیات مدیره‌ها را از بخش خصوصی اضافه خواهیم کرد و آنها را به طور کامل به صنوف واگذار می‌کنیم.

وی از برگزاری نمایشگاه قرآن در ماه مبارک رمضان در سال آینده در تهران و ۵۰ شهر کشور خبر داد و گفت: ما کلید نمایشگاه قرآن را در سال آینده تحویل موسسات قرآنی خواهیم داد.

صالحی امیری همچنین با تاکید بر لزوم ادامه روند واسپاری امور نشر به صنوف مرتبط گفت: ما باید کمک کنیم تا اتحادیه ها و صنوف نشر تقویت شوند. هیچ کس دلسوزتر از خود ناشران برای نمایشگاه و مجموعه نشر نیست و رسالت ما در وزارت ارشاد سیاست گذاری، حمایت و نظارت است و تمام امور اجرایی باید به تدریج در اختیار نهادهای صنفی قرار گیرد.

وی همچنین همکارانش را در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خرده گیری و ایراد گرفتن نسبت به اتحادیه ها و صنوف برحذر داشت و تاکید کرد: تلاش زیادی انجام دادیم تا نمایشگاه کتاب امسال رنگ سیاسی به خود نگیرد که نگرفت و برای اینکه این ایده حاکم شود که نمایشگاه کتاب یک نمایشگاه تخصصی است تلاش زیادی صورت گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص یارانه های حوزه نشر و جهت گیری وزارتخانه تابعه اش در این خصوص گفت: باید مجموعه یارانه ها در حمایت از نشر ساماندهی و بازمهندسی شود که این کار باید با کمک خود اصحاب نشر صورت گیرد. به عقیده من جهت گیری موسسه ای مانند خانه کتاب در این خصوص درست است.

صالحی امیری گفت: این غلط است که در این کشور ۹ هزار و ۲۰۰ لوازم آرایشی فروشی داشته باشیم و کمتر از ۳ هزار و ۲۰۰ کتابفروشی، این در شان نظام نیست.