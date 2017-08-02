۴۵۴۲ هکتار زمین روستایی در خراسان جنوبی تملک شد

علی اصغر آسمانی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تامین اراضی مسکونی مورد نیاز توسعه آتی کالبدی روستایی، بنیاد اقدام به تملک و واگذاری اراضی روستایی کرده است.

وی، جلوگیری از پراکنده سازی منازل روستایی، حفظ اراضی و باغ های روستایی، جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی، تامین نیاز مسکونی روستاییان و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی از تملک چهار هزار و ۵۴۲ هکتار زمین روستایی در استان خبر داد و گفت: از این محل تاکنون بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۵ قطعه به متقاضیان واگذار شده است.

آسمانی مقدم با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷ هکتار زمین در روستاهای استان به تملک بنیاد مسکن درآمده است، عنوان داشت: طی این مدت ۲۹۵ قطعه به مردم واگذار شده است.

صدور ۶۴ هزار جلد سند شهری و روستایی

وی، صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی را یکی دیگر از وظایف بنیاد مسکن در روستاها عنوان کرد و گفت: در همین راستا با همکاری ثبت اسناد تاکنون ۶۴ هزار و ۸۳۷ جلد سند در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی اضافه کرد: از این تعداد ۱۱ هزار و ۹۲۴ جلد مربوط به قبل از استان شدن خراسان جنوبی و ۵۹ هزار و ۹۱۳ جلد نیز بعد از تفکیک استان صادر شده است.

آسمانی مقدم با اشاره به صدور ۶۹۵ جلد سند شهری و روستایی از ابتدای سال جاری تاکنون، بیان داشت: از این تعداد ۱۷۰ جلد سند شهری و ۵۲۵ جلد نیز روستایی بوده است.