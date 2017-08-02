«برجام» در کاهش دشمنی آمریکا با ملت ایران «بی تاثیر» بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگویی رسانه ای با اشاره به بی تاثیر بودن برجام درکاهش دشمنی آمریکا با ملت ایران افزود: ذات سیاست خارجی آمریکا اعمال نفوذ و فشار به منظور تسلیم سازی و تحقیر کشورهای مخالف خود است و در این مسیر تمامی ابزارهای نامشروع و شیطانی را نیز به خدمت می گیرد.

وی فقدان هوشمندی و ابتکار در مجموعه هیئت حاکمه جدید آمریکا را فرصتی مناسب پیش روی دستگاه دیپلماسی کشور برشمرد و با قابل پیش بینی عنوان کردن رفتارامروز آمریکا در قبال برجام اظهار داشت: مجموعه ای از اقدامات در حوزه های تقنینی، فنی، هسته ای، اقتصادی، سیاسی دفاعی و نظامی از سوی هیئت نظارت بر برجام تعیین گردیده که به صورت موازی و هماهنگ دنبال می شوند.

شمخانی تحریم چند شخص و شرکت را بی تاثیر بر استمرار مسیر توسعه و رشد کشوری با مشخصات جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و اظهار داشت: آمریکا هر بار که در حوزه های غیر هسته ای تحریمی علیه اشخاص و نهادهای ما وضع کرده، در همان حوزه یک دستاورد جدید را به بهره برداری رسانده ایم که بخشی از آن ها رسانه ای نیز نشده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: آمریکا به دنبال خروج از برجام با هزینه ایران است که قطعا این فرصت از سوی ما در اختیار این کشور قرار داده نخواهد شد. البته این به مفهوم حفظ برجام با هر هزینه ای نیست.

شمخانی ارزش برجام به عنوان یک توافق بین المللی را در گرو احترام و اجرای آن از سوی همه طرفها وایجاد منافع یک سان برای امضاء کنندگان آن عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: در حوزه سیاسی نیز عملا ۵ کشور در برابر آمریکا قرار گرفته اند و همه آنها تصریحا و یا تلویحا آمریکا را ناقض برجام می دانند که این نیز دستاوردی سیاسی برای ایران با صرف کمترین هزینه می باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از دلایل عصبانیت آمریکا از شرایط فعلی را عدم توفیق این کشور برای تغییرسیاستهای اصولی ایران در منطقه در شرایط پسا برجام دانست و افزود: از نظر جمهوری اسلامی ایران برای مهار گاو خشمگین باید انرژی او را به مسیر دلخواه هدایت کرد تا بدون صرف هزینه اضافی و آسیب دیدن بتوان به هدف مورد انتظار رسید.

شمخانی توسعه توان دفاعی بویژه برنامه های متعارف موشکی ایران را غیر قابل مذاکره و از حقوق مسلم کشورمان عنوان کرد و اظهار داشت: قدرت دفاعی ایران تاکنون در برابر بسیاری از تهدیدات بازدارنده بوده و در چارچوب دکترین دفاعی کشوربرای هر نوع تهدیدی سلاح دفاعی متعارف لازم را طراحی و تولید خواهیم کرد.

وی توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران را کاملا بومی و متناسب با تهدیدات بالقوه کشور ذکر کرد و اظهار داشت: ضربه موشکی سپاه به تروریستهای تکفیری در سوریه نشان داد که نیروهای مسلح ایران متکی بر ظرفیتهای داخلی در بالاترین سطح آمادگی برای پاسخگویی به هرگونه شیطنت و اقدام نا امن کننده علیه کشورمان هستند.