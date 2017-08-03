به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور پس از دریافت حکم تنفیذ گفت: خدای بزرگ را سپاسگزارم که یکی از بهترین روزها را برای آغاز به کار دولت دوازدهم مقدر نمود. در آستانه میلاد ثامن الحجج که در دوران حیات پربرکتش شیعه دوباره متولد شد و فخر همه ما ایرانیان است.

رئیس جمهور با گرامیداشت میلاد امام رضا (ع) گفت: همه ما در برابر امام رضا(ع) خاضع هستیم و افتخار خادمی او را داریم که او همواره ضامن استقلال کشورمان بوده و هست.

وی گفت: اگر ایران امروز ایران است و کشوری مستقل در جهان اسلام به شمار می رود و با حفظ هویت دینی خود استقلال ملی و تاریخی دارد یکی از عوامل آن وجود بارگاه حضرت رضا(ع) در این سرزمین است.

روحانی ادامه داد: ایران در برابر اسلام از سر ادب تسلیم شد و به شوق حکومت قانون پیام وحی را به جان پذیرفت. آنچه اسلام را به ایران آورد نور نبوت بود.

وی گفت: ما ایرانی و مسلمان و دوستدار اهل بیت(ع) هستیم، امامت را از امام علی(ع)، شهادت را از امام حسین(ع) و شریعت را از امام صادق(ع) آموختیم اما امام رضا(ع) به ما سیاست را آموخت که چگونه می توان در سخت ترین دوران حکومت اسلام عظمت شیعه را احیا کرد چون می توان در دورانی که حریف درگیر جنگ قدرت است به نفع آرمان اسلام عمل نمود.

رئیس جمهور افزود: امام رضا(ع) با اکراه نیابت در حکومت را پذیرفت تا شیعه را احیا کند. امام هشتم توطئه دشمنان را با سرانگشت تدبیر به درس مدارا تبدیل و محبت را به ما آموخت؛ امام دانش گستری که آئین گفتگوی منطقی با پیروان مکاتب دیگر بود را به ما یاد داد.

روحانی گفت: حمد و سپاس خدا را که حیاتمان را در دوران حکومت انقلاب اسلامی قرار دارد؛ انقلابی که حاصل مجاهدت امام و مردم بود؛ امامی که خود درس آزادی و عظمت را برای مردم عرضه داشت و ملتی که در بین حکومت های مختلف جمهوری اسلامی را به عنوان تنها مسیر درست برای حراست از استقلال و آزادی خود برگزید که اولین دستاورد آن تصویب قانون اساسی بود تا پشتوانه اصلی اسلامیت و جمهوریت نظام باشد.

ایران ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت بوده و از نظر سبک زندگی دارای تنوع است

وی با اشاره به اینکه قرن شمسی حاضر دوران تجربه اندوزی برای مواجه ایران و اسلام با جهان مدرن بود، اظهار داشت: آموختیم که جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت بوده و از نظر سبک زندگی دارای تنوع است.

روحانی افزود: زنان، مردان، جوانان و روستائیان ما به یک شیوه زندگی نمی کنند و برداشت یکی از فرهنگ ندارند. باید این تفاوت را ارج نهاد و به آن ارزش داد چرا که همه هموطن هستند و حق دارند خواهان مشارکت باشند تا توسعه عادلانه و متوازن در همه کشور محقق شود.

وی با اشاره به اینکه ما معتقدیم هنوز تا رسیدن به قله نهایی در سطح منطقه و جهان فاصله داریم، گفت: شرایط مرتبط با زنان و جوانان در حال و آینده کشور تاثیر دارد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: پس از ۴ دهه فعالان سیاسی به این نتیجه رسیده اند که فراتر از شعار چاره ای جز برپایی جامعه عادلانه نداریم. بالا بردن آستانه تحمل و داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از مردم لازمه کشور ما است.

روحانی گفت: ما امروز می دانیم که تحولات مربوط به شرایط جهانی، منطقه ای و ملی مرتبط با زنان و جوانان در حال و آینده کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود و اذعان داریم که برای ساختن آینده ای که تجلی آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت باشد ناگزیر از اتکا بیشتر بر توانمندی های بی پایانشان هستیم.

وی ادامه داد: پس از چهار دهه همه فعالان سیاسی به این باور رسیده اند که فراتر از شعارهای رنگارنگ، چاره ای جز بنا کردن جامعه ای عادلانه و با مشی اعتدالی نداریم. هدف عدالت و اعتدال فراهم کردن فرصت های رشد و حمایت برابر و به دور از فساد برای همگان، بالا بردن آستانه تحمل و مدارا با دیگران، داشتن نظام اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد جامعه برابر سختی های زندگی است.

رئیس جمهور اظهار داشت: تلاش دولت بر این است که مردم به حقوق خود دست یابند. ریشه کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است، مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در مجامع بین‌المللی، حق مردم است. دستیابی به بازار منطقه و جهان حق مردم است. رشد فضای آزاد معنوی حق مردم است. دسترسی آسان به اطلاعات حق مردم است، برابری در برابر قانون حق مردم است، داشتن آینده ای مطمئن حق مردم است، اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن حق مردم است. این احقاق حقوق مردم جز با همیاری و همدلی، اعتدال و دوری از افراط و تفریط، اصالت دادن به حاکمیت قانون و فرهنگ قانون گرایی حاصل نخواهد شد.

وی تأکید کرد: امروز ما مفتخریم که پس از ۳۹ سال از حیات جمهوری اسلامی، همه مردم و جریانان های سیاسی، اتفاق نظر دارند که در جمهوری اسلامی، میزان رأی ملت است و ملت از طریق صندوق رأی، نظر خود را در مورد سیاست ها و شیوه های اداره کشور اعلام می کنند و نظام امین رأی مردم است و رأی مردم را حق الناس می داند و بر همین اساس توانسته است اعتماد شهروندان را به صندوق های رأی جلب کند.

روحانی تصریح کرد: در این انتخابات، مردم با تمام وجود به میدان آمده اند و با زبان رأی دوباره با نظام، دوباره با رهبری و دوباره با دولت و دوباره با منتخب خود تجدید پیمان کردند. ملت به زیبایی کار خود را به پایان رساند و خواست خود را به زبان آورد و اکنون بار مسئولیت را بر دوش ما نهاده است. اینک ما هم باید اعلام کنیم دوباره آمده ایم برای اعتلای اسلام، برای سربلندی ایران، اقتدار نظام و برای خدمت به همه ایرانیان.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه صدای مردم را بار دیگر شنیده ایم گفت: باید به ا مید و اعتماد آنان با همه وجود توجه کنیم. ما برکات بزرگ مردم سالاری دینی را به خوبی دیده ایم.

وی اظهار داشت: نخستین برکت این است که مردم می بینند علایق و خواسته هایشان از طریق نامزدهای مختلف مطرح ونمایندگی می شود و سپس از طریق رأی دادن به نامزد مورد نظر خود احساس می کنند که در تعیین سرنوشتشان مشارکت دارند. این فرآیند سبب می شود دلبستگی مردم به نظام افزایش یابد.

نظام جمهوری اسلامی برخلاف نظام های پیشین، نظامی عاریتی نیست

روحانی خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی برخلاف نظام های پیشین، نظامی عاریتی نیست. امروز این نظام در عواطف و قلوب مردم ایران ریشه دارد.

وی دومین برکت نظام مردم سالاری را عدم انجماد و بن بست خواند و گفت: چون نظام جمهوری اسلامی ایران برخاسته از خواست و آراء مردم است به انجماد و بن بست دچار نمی شود. در نظام های دیکتاتوری چون حکومت خود را فارغ از خواست مردم می داند و اصولا در پی فهم واطلاع از آن نیست، امکان انطباق حکومت با تحولات اجتماعی از بین می رود لذا با یک انقلاب و یا شورش حاکمان گویا از خواب بیدار می شوند و تازه صدای مردم را می شنوند.

رئیس جمهور تصریح کرد: نگاه حکیمانه امام در پی ریزی نظام جمهوری اسلامی، سبب شده که امروز نظام جمهوری اسلامی همراه با تحولات شتابان اجتماعی خود را بازسازی کند.

وی گفت: سومین برکت مردم سالاری ما این است که همه ما پذیرفته ایم که در یک جامعه ۸۰ میلیونی به حکم طبیعت انسانی در مورد موضوعات مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، طیف گسترده ای از مواضع و دیدگاه ها وجود دارد و البته پذیرفته ایم که برای اداره کشور این رأی مردم است که از میان نگاه های مختلف راه مورد نظر خود را انتخاب می کنند.

روحانی اظهار داشت: این که همه ما به نقش تعیین کننده صندوق ها گردن نهاده ایم نمایانگر بلوغ و رشد جامعه و نیروهای سیاسی کشور است، بدون شک دستاورد بزرگ مردم سالاری دینی مرهون راهبری امام و مقام معظم رهبری است که با یک نگاه راهبردی و با مشی پدرانه و سعه صدر بستر رشد و نمو برای فرزندان انقلاب با سلایق سیاسی مختلف را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی در کنار دستاوردهای بزرگ استقلال، آزادی و امنیت، دستاوردهای بزرگی در رفع فقر داشته است. عدالت اجتماعی و رفع فقر از جمله آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی بوده است.

رئیس جمهور افزود: از ابتدای انقلاب، دولت و دیگر نهادهای نظام خدمات گسترده ای را ارائه کرده اند تا رفاه عمومی و فرصت های پیشرفت به صورت عادلانه ای تقسیم شود.

روحانی تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون دولت و دیگر نهادهای نظام خدمات گسترده ای را در این راستا ارائه کرده اند تا رفاه عمومی و فرصت های پیشرفت به صورت عادلانه ای در مناطق مختلف کشور فراهم شود. در نتیجه این خدمات، نظام جمهوری اسلامی توانسته است نسبت درآمد ۱۰ درصد غنی به ۱۰ درصد فقیر جامعه را از حدود ۲۵ برابر در سال ۵۶ به حدود ۱۴ برابر در سال ۹۴ کاهش دهد.

وضعیت فقر و نابرابری در کشور شایسته ملت بزرگ ایران و زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست

رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم نیز از طریق بازگرداندن ثبات اقتصادی و کاهش تورم و افزایش خدمات عمومی از جمله بیمه همگانی و انجام طرح تحول سلامت، قدم های مهمی در این راستا برداشت. با این حال هنوز هم وضعیت فقر و نابرابری در کشور شایسته ملت بزرگ ایران و زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

وی افزود: همانطور که در دوران انتخابات وعده دادم یکی از اهداف دولت دوازدهم، ریشه کن کردن فقر مطلق از جامعه ایران و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی است و امیدوارم در پایان دولت دوازدهم شاهد کارنامه درخشان تری برای نظام جمهوری اسلامی در کاهش نابرابری باشم.

روحانی با بیان اینکه دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گرو ایجاد ثروت در کشور است خاطرنشان کرد: در صورت عدم تحقق این مهم به جای رفع فقر در صدد توزیع فقر خواهیم بود.

وی تأکید کرد: رفع فقر در گرو ایجاد شغل است، چون یکی از مهمترین مجاری ایجاد فقر، بیکاری است و کشور هم امروز با موج بزرگ افراد جویای کار مواجه است؛ به همین دلیل کشور نیازمند این است که در سالهای آتی شرایط لازم را برای رشد شرایط اشتغال فراهم کند.

رئیس جمهور ایجاد ثروت را مستلزم سرمایه گذاری های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری های پیشرفته خواند.

وی با بیان اینکه دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را افزایش تولید و اشتغال می داند اظهار داشت: در تداوم دولت یازدهم برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده است.

روحانی تصریح کرد: امروزه ملت های جهان علیرغم اختلافات جغرافیایی در جهان به هم تنیده در همسایگی یکدیگر قرار گرفته اند و نمی توان توسعه پایدار و عادلانه ملی را بدون برنامه روشن و قابل اعتمادی از تعامل سازنده و موثر با جهان میسر ساخت.

رئیس جمهور تأکید کرد: گذشت از دشوارترین تحریم ها با ترکیبی از قدرت دیپلماسی در برخورداری از توان بازدارنده دفاعی اولین گام در چنین مسیری است.

روحانی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران اگر چه از سر عزتمندی هزینه استقلال کشور را پرداخته و می پردازد اما هیچگاه تحمیل انزوا از سوی دشمنان را نمی پذیرد و تصمیم خاص بدخواهان در جهت عدم مشارکت فعال ایران در نظام جهانی و به دور ماندن از تجربه بشری را نخواهد پذیرفت.

وی تاکید کرد: برجام نشان حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده و گسترده در سطح بین المللی بوده و هست. ما اکنون بااعتماد به نفس بیشتر از گذشته و مستحضر به پشتیبانی یک ملت که حماسه انتخابات را آفرید بر تعامل با جهان درچهارچوب قانون اساسی تاکید داریم.

رئیس جمهورتصریح کرد: در این مقطع با عظمت اعلام می نمایم که با پایان انتخابات فصل همدلی و همکاری آغاز شد و وقت آن است که با هم در سایه گفتگو، اجماع و انتخاب بهترین راهکارها و با استفاده از توان و ابتکار همه نیروهای خلاق، کارآمدی نظام را ارتقا بخشیده و رضایت مردم را به ارمغان آوریم.

روحانی ادامه داد: دستمانم را به سوی همه کسانی که به عظمت ایران می اندیشند دراز می کنم و از آنان برای ساختن آینده ای درخشان در مسیر پیشرفت کشور کمک می طلبم و از خداوند بزرگ عزت و عظمت روزافزون برای این ملت غیور و صبور مسئلت می نمایم.

وی تصریح کرد: خدایا این ملت که بهترین های خود را در راه تو هدیه کرده و آماده هدیه کردن است شایسته بهترین هاست. از تو می خواهم بهترین نعمت های خود را بر این مردم سربلند ارزانی دارد. خدایا اینک که این ملت بزرگ بار دیگر این بنده کوچک را برای خدمت به خود برگزیده است پرتو عنایت خود را بر من بتابان و من را شایسته خدمت به آرمانهای بزرگ این ملت قرار بده.

رئیس جمهور ادامه داد: ای آغازگر هستی ها و ای جبران گر کاستی ها یاریم کن تا در تحمل سختی ها و نامهربانی ها صبور، در مقابله با ظلم و جور جسور و در بازشناسی کژی ها و ناراستی ها بینا و در فروریختن دیوار دروغ و حسد توانا، در کنار زدن پرده ریا و تزویر توانمند، در شنیدن صدای مردم شنوا، در پاسخ به خواست جوانان مصمم و در پای فشاری بر مصالح ملت پابرجا باشم.

روحانی افزود: ای آشکارکننده زیبایی ها و پوشاننده زشتی ها از تو عزت می خواهم نه خودخواهی. از تو کرامت می خواهم نه خودپسندی از تو شرافت می خواهم نه خودرأیی. ای شنونده همه شکوه ها از تو می خواهم کینه توزی ها را به مهربانی، حسادت ها را به همکاری و بدبینی ها را به همدلی بدل فرمایی. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیرا.