  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۳

حضور جدیدترین فیلم کوتاه مهدی فردقادری در آمریکا

حضور جدیدترین فیلم کوتاه مهدی فردقادری در آمریکا

فیلم کوتاه «گلدانی که پاییز می شود» به کارگردانی مهدی فردقادری به بخش مسابقه جشنواره هادسون آمریکا راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فردقادری پس از ساخت فیلم سینمایی «جاودانگی» این فیلم کوتاه را کارگردانی کرده است که با بازی امیر شریعت در نقش اصلی به واکاوی ذهنی مردی می پردازد که در شبی بارانی چند سرنوشت را برای خود متصور می شود تا از این طریق به بهترین راه حل زندگی اش برسد.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهدی فرد قادری، بازیگران: امیر شریعت و بیتا مصوری، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل بیگی، مدیر صدابرداری: آرش برومند، طراح گریم: اهورا قاسمی، دستیارکارگردان و برنامه ریز: سهیل برخورداری، منشی صحنه: محیا سعادت، صداگذار: حسین قورچیان، ساخت موسیقی: رامین رضاپور، جلوه های ویژه بصری: مسعود سعادتمند، عکاس: فرید آجرلو، تهیه کننده: امیر شریعت.

مهدی فردقادری تاکنون فیلم سینمایی «جاودانگی» و فیلم های کوتاه پلان-سکانس «تناوب»، «دایره‌های معکوس» و «ماجرای یک شب بارانی» و همچنین دو فیلم تجربی «گرامافون» و «روایت آینه ای داستان های ساده» و مستند «زندگی خورشید» را کارگردانی کرده است.

فیلم های فردقادری ضمن حضور در بیش از پنجاه جشنواره داخلی و بین المللی موفق به دریافت بیش از سی جایزه شده اند.

کد مطلب 4048859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها