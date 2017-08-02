حضور جدیدترین فیلم کوتاه مهدی فردقادری در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فردقادری پس از ساخت فیلم سینمایی «جاودانگی» این فیلم کوتاه را کارگردانی کرده است که با بازی امیر شریعت در نقش اصلی به واکاوی ذهنی مردی می پردازد که در شبی بارانی چند سرنوشت را برای خود متصور می شود تا از این طریق به بهترین راه حل زندگی اش برسد.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهدی فرد قادری، بازیگران: امیر شریعت و بیتا مصوری، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل بیگی، مدیر صدابرداری: آرش برومند، طراح گریم: اهورا قاسمی، دستیارکارگردان و برنامه ریز: سهیل برخورداری، منشی صحنه: محیا سعادت، صداگذار: حسین قورچیان، ساخت موسیقی: رامین رضاپور، جلوه های ویژه بصری: مسعود سعادتمند، عکاس: فرید آجرلو، تهیه کننده: امیر شریعت.

مهدی فردقادری تاکنون فیلم سینمایی «جاودانگی» و فیلم های کوتاه پلان-سکانس «تناوب»، «دایره‌های معکوس» و «ماجرای یک شب بارانی» و همچنین دو فیلم تجربی «گرامافون» و «روایت آینه ای داستان های ساده» و مستند «زندگی خورشید» را کارگردانی کرده است.

فیلم های فردقادری ضمن حضور در بیش از پنجاه جشنواره داخلی و بین المللی موفق به دریافت بیش از سی جایزه شده اند.