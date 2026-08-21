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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

وحدت و آمادگی، رمز مقابله با توطئه‌های دشمن است

وحدت و آمادگی، رمز مقابله با توطئه‌های دشمن است

مشگین شهر - امام جمعه مشگین‌شهر گفت: دشمن به دنبال تضعیف روحیه مردم و ایجاد شکاف در جامعه است و باید با وحدت، بصیرت، ایمان و آمادگی همه‌جانبه در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با اشاره به صدور احکام فرماندهان عالی‌رتبه نظامی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: این احکام باید نقشه راهی برای حرکت در مسیر شهدا و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات دشمن باشد.

وی پیوند میان معنویت، بصیرت و روحیه جهادی را عامل مهم تولید قدرت دانست و افزود: با تقویت این مؤلفه‌ها و افزایش وحدت و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و مردم، قدرت کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

امام جمعه مشگین‌شهر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برخورداری از اشراف اطلاعاتی را از الزامات مقابله با تهدیدات عنوان کرد و گفت: فرهنگ «هر خانواده، یک بسیجی» باید مورد توجه قرار گیرد و مردم برای حفظ امنیت و اقتدار کشور نقش‌آفرینی کنند.

حجت الاسلام باوقار با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ایران قوی بیان کرد: تجهیزات و توان دفاعی در کنار آموزش، بصیرت و آگاهی مردم می‌تواند به تولید قدرت و تأمین امنیت پایدار منجر شود.

وی نسبت به طرح موضوع صلح از سوی دشمن هشدار داد و گفت: دشمن به دنبال صلح واقعی نیست و نباید به او فرصت تجدید قوا داده شود؛ بنابراین باید در هر لحظه برای مقابله همه‌جانبه و هوشمندانه آماده بود.

امام جمعه مشگین‌شهر ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با تضعیف روحیه مردم و ایجاد شکاف در جامعه، به اهداف خود برسد و برخی افراد نیز با عنوان روشنفکری در داخل کشور به این جریان کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: هدف دشمن تضعیف و نابودی ایران عزیز است و نباید به دشمنان اعتماد کرد؛ بلکه باید با تدبیر، عقلانیت، ایمان و شجاعت در برابر توطئه‌ها ایستادگی و مقاومت کرد.

حجت الاسلام باوقار همچنین با گرامیداشت روز جهانی مسجد، از مردم برای همکاری با قرارگاه مساجد شهرستان در ساماندهی مساجد دعوت کرد و خواستار رونق فعالیت‌های فرهنگی، جذب اعتبارات دولتی و راه‌اندازی شورای فرهنگی مساجد شد.

وی با اشاره به ضرورت جذب اعتبارات مربوط به مساجد افزود: بسیاری از استان‌ها این اعتبارات را جذب کرده‌اند و لازم است استان اردبیل و شهرستان مشگین‌شهر نیز با جدیت برای بهره‌مندی از این ظرفیت اقدام کنند.

امام جمعه مشگین‌شهر در ادامه صنعت دفاعی کشور را نماد خوداتکایی و افتخار جمهوری اسلامی ایران دانست و از تلاشگران این عرصه تجلیل کرد.

وی همچنین روز پزشک و آغاز هفته دولت را گرامی داشت و از خدمات پزشکان و تلاش‌های مجموعه دولت قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام باوقار در بخش نخست خطبه‌ها نیز با استناد به حدیثی از امام حسن عسکری(ع)، بر تقوای الهی، پارسایی، راستگویی، امانتداری، طولانی کردن سجده‌ها و مدارا با همسایگان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شهادت امام حسن عسکری(ع) و اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تبیین سیره قرآنی پیامبر اکرم(ص) و رهبر شهید پرداخت و بر استقامت، حکمت، توکل به خدا، وحدت و شهادت در راه خدا به عنوان مؤلفه‌های برجسته این سیره تأکید کرد.

کد مطلب 6923063

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