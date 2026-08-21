به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با اشاره به صدور احکام فرماندهان عالی‌رتبه نظامی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: این احکام باید نقشه راهی برای حرکت در مسیر شهدا و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات دشمن باشد.

وی پیوند میان معنویت، بصیرت و روحیه جهادی را عامل مهم تولید قدرت دانست و افزود: با تقویت این مؤلفه‌ها و افزایش وحدت و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و مردم، قدرت کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

امام جمعه مشگین‌شهر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برخورداری از اشراف اطلاعاتی را از الزامات مقابله با تهدیدات عنوان کرد و گفت: فرهنگ «هر خانواده، یک بسیجی» باید مورد توجه قرار گیرد و مردم برای حفظ امنیت و اقتدار کشور نقش‌آفرینی کنند.

حجت الاسلام باوقار با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ایران قوی بیان کرد: تجهیزات و توان دفاعی در کنار آموزش، بصیرت و آگاهی مردم می‌تواند به تولید قدرت و تأمین امنیت پایدار منجر شود.

وی نسبت به طرح موضوع صلح از سوی دشمن هشدار داد و گفت: دشمن به دنبال صلح واقعی نیست و نباید به او فرصت تجدید قوا داده شود؛ بنابراین باید در هر لحظه برای مقابله همه‌جانبه و هوشمندانه آماده بود.

امام جمعه مشگین‌شهر ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با تضعیف روحیه مردم و ایجاد شکاف در جامعه، به اهداف خود برسد و برخی افراد نیز با عنوان روشنفکری در داخل کشور به این جریان کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: هدف دشمن تضعیف و نابودی ایران عزیز است و نباید به دشمنان اعتماد کرد؛ بلکه باید با تدبیر، عقلانیت، ایمان و شجاعت در برابر توطئه‌ها ایستادگی و مقاومت کرد.

حجت الاسلام باوقار همچنین با گرامیداشت روز جهانی مسجد، از مردم برای همکاری با قرارگاه مساجد شهرستان در ساماندهی مساجد دعوت کرد و خواستار رونق فعالیت‌های فرهنگی، جذب اعتبارات دولتی و راه‌اندازی شورای فرهنگی مساجد شد.

وی با اشاره به ضرورت جذب اعتبارات مربوط به مساجد افزود: بسیاری از استان‌ها این اعتبارات را جذب کرده‌اند و لازم است استان اردبیل و شهرستان مشگین‌شهر نیز با جدیت برای بهره‌مندی از این ظرفیت اقدام کنند.

امام جمعه مشگین‌شهر در ادامه صنعت دفاعی کشور را نماد خوداتکایی و افتخار جمهوری اسلامی ایران دانست و از تلاشگران این عرصه تجلیل کرد.

وی همچنین روز پزشک و آغاز هفته دولت را گرامی داشت و از خدمات پزشکان و تلاش‌های مجموعه دولت قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام باوقار در بخش نخست خطبه‌ها نیز با استناد به حدیثی از امام حسن عسکری(ع)، بر تقوای الهی، پارسایی، راستگویی، امانتداری، طولانی کردن سجده‌ها و مدارا با همسایگان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شهادت امام حسن عسکری(ع) و اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تبیین سیره قرآنی پیامبر اکرم(ص) و رهبر شهید پرداخت و بر استقامت، حکمت، توکل به خدا، وحدت و شهادت در راه خدا به عنوان مؤلفه‌های برجسته این سیره تأکید کرد.