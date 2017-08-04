حضور زنان فقط در یک معاونت قطعی است/ وزیر زن نداریم

طیبه سیاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مذاکرات زیادی با رئیس جمهور در خصوص حضور زنان در دولت دوازدهم انجام شده است، افزود: از کسانی که مشاوران رئیس جمهور بودند، کسانی که می دانیم در کابینه افراد موثری هستند و افرادی که اطمینان داشتیم نظرات ما را به رئیس جمهور منتقل می کنند، خواستیم تا مطالبات زنان را به وی بیان کنند. با تمام افراد فراکسیون امید و زنانی که در مجلس در این جهت فعالیت می کردند، صحبت کردیم و نظرات و مطالبات زنانی را که نمایندگی می‌کنیم منتقل کردیم.

وی ادامه داد: حتی بیانیه امضا شده توسط نمایندگان مجلس در این خصوص، مستقیما توسط فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون زنان به دست رئیس جمهور داده شد و ایشان نامه را رویت کرد. مراحل دیگر از جمله مذاکره با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم انجام شده و نظرات گفته شده اما ظاهرا بی نتیجه بوده است.

نماینده تهران در مجلس در خصوص کمپین فضای مجازی در مورد حمایت از حضور شهیندخت مولاوردی در دولت دوازدهم توضیح داد: کمپینی که در فضای مجازی در خصوص ابقای مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده مطرح شد چیزی نیست که رئیس جمهور ندیده باشد. می‌دانیم که رئیس جمهور بر فضای مجازی اشراف دارد و اطمینان داریم که روحانی از شرایط ایجاد شده مطلع است.

سیاوشی در مورد دلایل مطرح شده از سوی رئیس جمهور در خصوص عدم استفاده از ظرفیت بانوان در کابینه دولت دوازدهم گفت: ایشان یک سری دلایلی را مطرح می کنند که عمده ترین آن این است که بخش سنتی جامعه مخالف حضور پررنگ زنان در عرصه اجرایی است، یا اینکه افرادی مخالف بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: ما از رئیس جمهور انتظار داریم، ایشان بر ریسک موضوع تاکید دارد اما موضوع ریسک کردن نیست بلکه جامعه مطالباتی در این زمینه دارد و در انتخابات نشان داده است ، رئیس جمهور هم در تبلیغات انتخاباتی بر این مطالبات صحه گذاشته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد عملکرد معاونان زن رئیس جمهور در دولت یازدهم تاکید کرد: شهیندخت مولاوردی، ابتکار و احمدی پور تلاش زیادی کردند. البته در مورد خانم احمدی پور نباید فعالیت چند ماهه مورد قضاوت قرار گیرد.

سیاوشی با ابراز امیدواری برای حضور بیشتر زنان در دولت دوازدهم گفت: اخبار شنیده شده این است که تعداد معاونان زن رئیس جمهور کم می شود و بانوان فقط در معاونت زنان حضور خواهند داشت، مگر اینکه در چند روز باقی مانده تغییراتی رخ دهد. همچنین در مورد حضور وزیر زن در آموزش و پرورش هم مطلب قابل اتکایی نشنیده ام.