تدارک «فصل نرگس» برای پیوستن به کمپین اهدای عضو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، کسانی که به تماشای فیلم «فصل نرگس»، دومین ساخته نگار آذربایجانی نشسته بودند بعد از پایان این فیلم و در هنگام خروج از سالن، همراه با عوامل فیلم، با یکی از اعضای انجمن اهدای عضو مواجه شدند که از آنها برای ثبت نامِ دریافت کارت اهدای عضو دعوت می‌کرد.

«فصل نرگس» با بازی یکتا ناصر، ریما رامین فر، پژمان بازغی، امیر آقایی، گوهر خیراندیش، درباره تکریم اهدای عضو است و موضوع اصلی آن حول این محور جلو می‌رود.

ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از ۹ الی ۱۴ مردادماه به دبیری سیدعلی احمدی در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.