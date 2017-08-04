به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدمحمود علوی، شامگاه پنج‌شنبه‌ در مراسم جشن ولادت حضرت علی ابن موسی‌الرضا (ع) در مسجد جامع دماوند، طی سخنانی گفت: ائمه اطهار درس های انسان سازی را به ما آموختند و این درس ها منحصر به زمان خود ائمه نیست و برای امروز ما و نیز آینده کاربرد خواهد داشت، درس این بزرگواران مسیر درست و صحیح زندگی را برای ما به خوبی مشخص می کند و باید با پیروی از مکتب آن ائمه هدی زندگی سعادتمندی را رقم بزنیم.

وی با بیان این که امام رضا (ع)، مکتب امام صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع) را دنبال کرد، افزود: امام هشتم در این مسیر، شاگردان زیادی نیز تربیت کردند، دشمنان با زندانی کردن امام کاظم(ع) ، سعی در کاستن رویکرد مردم از اهل بیت عصمت و طهارت را داشتند، اما موفق نشدند و امام رضا(ع) در اوج عشق و علاقه مردم به اهل بیت(ع) زندگی کرد و به امامت رسید و ایشان عملا رهبر جامعه اسلامی بودند.

وزیر اطلاعات سپس ائمه اطهار(ع) را از اندیشمندان عالم سیاست دانست و گفت: امام رضا از ولیعهدی مامون امام رضا از ولیعهدی مامون نهایت بهره را برای ترویج فرهنگ تشیع برد، ائمه عاشق شهادت موثر در اهداف اسلام بودند، امیدواریم خداوند متعال نور و عشق به اهل بیت را در دل ما فروزان سازد و این امر سبب خیر و برکت آغاز به کار دولت دوازدهم شود.