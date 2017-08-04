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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۰

وزیر اطلاعات:

امام رضا از ولیعهدی مامون نهایت بهره را برای ترویج فرهنگ تشیع برد

امام رضا از ولیعهدی مامون نهایت بهره را برای ترویج فرهنگ تشیع برد

دماوند- وزیر اطلاعات گفت: امام رضا از ولیعهدی مامون نهایت بهره را برای ترویج فرهنگ تشیع برد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدمحمود علوی، شامگاه پنج‌شنبه‌ در مراسم جشن ولادت حضرت علی ابن موسی‌الرضا (ع) در مسجد جامع دماوند، طی سخنانی گفت: ائمه اطهار درس های انسان سازی را به ما آموختند و این درس ها منحصر به زمان خود ائمه نیست و برای امروز ما و نیز آینده کاربرد خواهد داشت، درس این بزرگواران مسیر درست و صحیح زندگی را برای ما به خوبی مشخص می کند و باید با پیروی از مکتب آن ائمه هدی زندگی سعادتمندی را رقم بزنیم.

وی با بیان این که امام رضا (ع)، مکتب امام صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع) را دنبال کرد، افزود: امام هشتم در این مسیر، شاگردان زیادی نیز تربیت کردند، دشمنان با زندانی کردن امام کاظم(ع) ، سعی در کاستن رویکرد مردم از اهل بیت عصمت و طهارت را داشتند، اما موفق نشدند و امام رضا(ع) در اوج عشق و علاقه مردم به اهل بیت(ع) زندگی کرد و به امامت رسید و ایشان عملا رهبر جامعه اسلامی بودند.

وزیر اطلاعات سپس ائمه اطهار(ع) را از اندیشمندان عالم سیاست دانست و گفت: امام رضا از ولیعهدی مامون امام رضا از ولیعهدی مامون نهایت بهره را برای ترویج فرهنگ تشیع برد، ائمه عاشق شهادت موثر در اهداف اسلام بودند، امیدواریم خداوند متعال نور و عشق به اهل بیت را در دل ما فروزان سازد و این امر سبب خیر و برکت آغاز به کار دولت دوازدهم شود.

کد مطلب 4049623

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