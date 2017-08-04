نامزدهای جوایز ششمین جشنواره فیلم شهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، اعضای هیات داوران بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی، نامزدهای دریافت جوایز را به شرح زیر اعلام کردند:

* فیلم‌های پویانمایی کوتاه و نیمه بلند

- در بخش بهترین جان‌بخشی

حسین ملایمی، آزاد معروفی و امیرسعید الوندی برای فیلم پویانمایی بدو رستم بدو / سارا آیت الهی، لاله ضیایی و سیامک تکلو، حجت عزم‌پور برای فیلم داش آکل / سیاوش خدایی برای فیلم صفحه خالی / رسول شیری برای فیلم صفر و یک

- در بخش بهترین کارگردانی

حسین ملایمی برای کارگردانی فیلم بدو رستم بدو / مهدی خرمیان برای کارگردانی فیلم سوزن بان / فرنوش عابدی برای کارگردانی فیلم پیشخدمت / اصغر صفار و عباس جلالی یکتا برای کارگردانی فیلم هزار افسان

- در بخش بهترین فیلم برای تهیه کننده

حسین ملایمی برای تهیه کنندگی فیلم بدو رستم بدو / امیرهوشنگ معین برای تهیه کنندگی فیلم درخت پرتقالی / مازیار محمدی نژاد و شرکت زاگرس فیلم برای تهیه کنندگی فیلم شاهنامک

* فیلم‌های کوتاه و نیمه بلند داستانی

- در بخش بهترین فیلمنامه

درناز حاجیها و مرتضی فرشباف برای فیلمنامه فیلم مرضیه / سالم صلواتی برای فیلمنامه فیلم آیینه‌های پریده رنگ / حسین امیری، پدرام پورامیری و محمد داودی برای فیلمنامه فیلم نسبت خونی / آرمان خوانساریان برای فیلمنامه فیلم های سبز کله غازی و قرص برنج / سهند کبیری و محمد نجاریان داریان برای فیلمنامه فیلم عوارض خروج / اکرم صادقی برای فیلمنامه فیلم سلام

- در بخش بهترین دستاورد فنی یا هنری

میلاد و سجاده ستوده‌نیا و مرتضی هدایی برای فیلم بیماری / سینا کرمانی‌زاده برای تصویربرداری فیلم عوارض خروج / آرمان فیاض برای تصیویربرداری فیلم تاسیان

- در بخش بهترین کارگردانی

سالم صلواتی برای کارگردانی فیلم آیینه‌های پریده رنگ / درناز حاجیها برای کارگردانی فیلم مرضیه / امید شمس برای کارگردانی فیلم شب تولد / علیرضا قاسمی برای کارگردانی فیلم وقت ناهار / حسین امیری و پدرام پورامیری برای کارگردانی فیلم نسبت خونی / کریم امینی برای کارگردانی فیلم چلیپا

- در بخش بهترین فیلم برای تهیه‌کننده

مستانه مهاجر برای تهیه کنندگی فیلم مرضیه / سالم صلواتی برای تهیه کنندگی فیلم آیینه‌های پریده رنگ / آرمان خوانساریان برای تهیه‌کنندگی فیلم سبز کله غازی / حلقه فیلمسازان بی‌کلام برای تهیه‌کنندگی فیلم وقت ناهار / حسین امیری و پدرام پورامیری برای تهیه‌کنندگی فیلم نسبت خونی

- در بخش بهترین اثر با محوریت تهران‌شناسی و تهران‌نگاری

آرمان خوانساریان برای فیلم سبز کله غازی / عادل تبریزی برای فیلم اول پاییز / درناز حاجیها برای فیلم مرضیه / امیرحسین کرمی برای فیلم قرص برنج / رضا توفیق جو برای فیلم سیاه سرفه

* فیلم‌های مستند

- در بخش بهترین تحقیق یا پژوهش

هادی آفریده برای تحقیق پژوهش فیلم باغ‌های گمشده / محمد جعفری برای تحقیق پژوهش فیلم بنیاد کندی / حامد کلجه‌ای برای تحقیق پژوهش فیلم پناهگاه حامی / فرهاد ورهرام برای تحقیق پژوهش فیلم بی‌شناسنامه‌ها / ابوالفضل سروش مهر برای تحقیق پژوهش فیلم گرند هتل

- در بخش بهترین دستاورد فنی یا هنری

انسیه ملکی برای طراحی و ترکیب صدا در فیلم مانکن‌های قلعه حسن‌خان / مهدی جبین‌شناس برای تدوین فیلم متهمین دایره بیستم / رضا تیموری برای تصویربرداری فیلم مانکن‌های قلعه حسن‌خان

- در بخش بهترین کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلند

سام کلانتری برای کارگردانی فیلم مانکن‌های قلعه حسن‌خان / مهدی بوستانی شهربابکی برای کارگردانی فیلم بلانسبت شما / وحید فرجی برای کارگردانی فیلم غزال ایرانی / حامد کلجه‌ای برای کارگردانی فیلم پناهگاه حامی

- در بخش بهترین کارگردانی مستند بلند

محسن استادعلی برای کارگردانی فیلم زنانگی / محمد کارت برای کارگردانی فیلم آوانتاژ / حسام اسلامی برای کارگردانی فیلم متهمین دایره بیستم

- در بخش بهترین فیلم برای تهیه‌کننده

سام کلانتری برای تهیه‌کنندگی فیلم مانکن‌های قلعه حسن‌خان / مجتبی میرتهماسب برای تهیه‌کنندگی فیلم مادر زمین / حسام اسلامی برای تهیه‌کنندگی فیلم متهمین دایره بیستم / محسن استادعلی برای تهیه‌کنندگی فیلم زنانگی / محمدکارت و آبان عسکری برای تهیه‌کنندگی فیلم آوانتاژ

- در بخش بهترین اثر با محوریت تهران‌شناسی و تهران‌نگاری

هادی آفریده برای فیلم باغ‌های گمشده / میلاد طاهری نوری برای فیلم محله / شهرام میراب‌اقدم برای فیلم آرامستان / امیرهادی ملک اسماعیلی برای فیلم ط ب ت

* بخش فیلم‌های ویدیویی

- در بخش بهترین فیلمنامه

تمنا رستگار، حمید رسولپور هدایتی، یاسر طالبی برای فیلمنامه فیلم فرزندان / سیدروح اله حجازی برای فیلمنامه فیلم سپید به رنگ مروارید / امیر عبدی و مجید اسماعیلی پارسا برای فیلمنامه فیلم اجباری / سهیل امیر شریفی برای فیلمنامه فیلم یونس

- در بخش بهترین دستاورد فنی یا هنری

ویکتوریا لوشنیکووا برای ایفای نقش لئو در فیلم فرزندان / محمودرضا مافی برای تصویربرداری فیلم جاده تباهی / امیر موسوی برای تصویربرداری فیلم سپید به رنگ مروارید / رضا تیموری برای تصویربرداری فیلم صحنه‌هایی از زندگی یک کاراگاه / هاشم مرادی برای تصویربرداری فیلم جاده / مهدی مهاجری برای ایفای نقش یونس در فیلم یونس / کودکان هنرمند، سانیا رمضانی دره چی، راستین عزیزپور و مهدی هاشمی برای ایفای نقش در فیلم عینک / رضا بازی برون برای ایفای نقش کاراگاه در فیلم جاده تباهی

- در بخش بهترین کارگردانی

یاسر طالبی برای کارگردانی فیلم فرزندان / مجید اسماعیلی پارسا برای کارگردانی فیلم جاده / روح اله حجازی برای کارگردانی فیلم سپید به رنگ مروارید / رضا آقایی برای کارگردانی فیلم عینک / یاسر طالبی برای کارگردانی فیلم جاده تباهی

- در بخش بهترین فیلم برای تهیه‌کننده

میترا روحی‌منش برای تهیه کنندگی فیلم فرزندان / روح اله حجازی برای تهیه کنندگی فیلم سپید به رنگ مروارید / میترا روحی‌منش برای تهیه کنندگی فیلم جاده تباهی / علیرضا ابوالقاسمی نژاد برای تهیه کنندگی فیلم یونس