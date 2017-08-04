به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مندرس تورل شهردار آنتالیا اعلام کرد: در آنتالیا استودیوهای بزرگ فیلمسازی مانند هالیوود آمریکا ساخته می شود و در چارچوب پروژه‌ بوغاچایی، زمینی به مساحت ۵ هزار هکتار در شهر کنیالتی برای ساخت استودیوهای فیلمسازی اختصاص یافته است.

وی افزود: قصد داریم در داخل این استودیوها، دانشگاه سینما نیز تاسیس کنیم و آنتالیا را به شهر سینمایی تبدیل کنیم که در آن، افراد آموزش دیده برای صنعت سینمایی پرورش داده شوند.

شهردار آنتالیا که ریاست جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا را نیز برعهده دارد با اشاره به اینکه پنجاه و چهارمین دور این جشنواره ۲۱ تا ۲۷ اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد، درباره برخی تغییرات جشنواره اعلام کرد: برگزاری جشنواره ملی و بین المللی به صورت جداگانه باعث هدر رفتن وقت و بودجه می شود. حال، مسابقات را ادغام کرده و سینمای ترکیه را در بعد بین المللی به شکلی قوی تر عرضه می کنیم.

وی با بیان اینکه هدف از ادغام مسابقات ملی و بین المللی ارتقای آن به سطح بالا است، افزود: ما جشنواره ملی را حذف نمی کنیم. مسابقات ملی و بین المللی را ادغام کرده و تبدیل به یک جشنواره می کنیم.

شهردار آنتالیا تاکید کرد: جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا، پنجره سینمای ترکیه به سینمای جهان خواهد بود.

تورل گفت: اگر ما در این زمینه موفق شویم، بی معنی بودن این واکنش‌ها محرز خواهد شد. جشنواره فیلم کن نیز ۷۰ سال پیش برای حمایت از سینمای فرانسه تشکیل شد. هر چند که مسابقات بین المللی هم داشت، اما هدف اصلی آن حمایت از سینمای ملی این کشور بود بنابراین ما نیز سینمای ترکیه را به یک گوشه نرانده و نابود نمی کنیم، بلکه آن را به جهان عرضه می کنیم.