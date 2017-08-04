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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

در پی دیدار با نماینده رژیم صهیونیستی؛

فدراسیون فوتبال اقدام شجاعی و حاج صفی را محکوم کرد

فدراسیون فوتبال اقدام شجاعی و حاج صفی را محکوم کرد

فدراسیون فوتبال در اطلاعیه ای حضور مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در ترکیب تیم پانیونیوس برای دیدار با نماینده رژیم اشغالگر قدس را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل سایت فدراسیون فوتبال، روابط عمومی فدراسیون فوتبال در پی حضور دو بازیکن ایرانی شاغل در تیم پانیونیوس یونان در دیدار برگشت مقابل نماینده رژیم اشغالگر صهیونیستی اطلاعیه ای صادر کرد.

در اطلاعیه روابط عمومی فدراسیون فوتبال آمده است:

ضمن تبریک ولادت پرخیر و برکت حضرت امام رضا(ع)، به استحضار عموم جامعه می رساند که پیرو مذاکرات متعدد انجام شده با این بازیکنان و علی رغم فشارهای سنگین وارده از سوی باشگاه یونانی، آنها در دیدار رفت در فلسین اشغالی حاضر نگردیده و  این مهم را با پذیرش جریمه های مالی رعایت کردند.

علی ایحال درباره حضور این دو بازیکن در دیدار برگشت که شب گذشته به انجام رسید، ضمن محکوم نمودن قاطع اتفاق رخ داده، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی دقیق و کارشناسی همه جانبه ماجرا بوده که بدون شک طی این مسیر می بایست پس از گفت و گوی رو در رو با این دو بازیکن  و لحاظ کردن نظرات قبلی فدراسیون به نامبردگان انجام شود.

بدون شک ورزشکاران پرافتخار ایران زمین همواره نشان داده اند که هیچ علاقه ای به رویارویی با رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی حتی در آوردگاه بزرگ المپیک و جهانی نداشته، ندارند و نخواهند داشت و مرام پهلوانی آنان طی سالیان  زبانزد بوده  و اتفاق شب گذشته در خارج از کشور و برنامه های فوتبال فدراسیون بوده است. 

به گزارش مهر، در چارچوب رقابتهای انتخابی لیگ اروپا تیم فوتبال پانیونیوس یونان پنجشنبه شب دیدار برگشت خود را مقابل نماینده رژیم صهیونیستی برگزار کرد که این بازی در پایان با پیروزی یک بر صفر نماینده رژیم صهیونیستی خاتمه یافت. مسعود شجاعی و احسان حاج صفی دو بازیکن ملی پوش کشورمان در این بازی برای تیم پانیونیوس به میدان رفتند. 

کد مطلب 4049866
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • محمد عباسی IR ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۳
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      برای مردم ایران چیزی که مهمه اینه که این دو بازیکن قلبا دوست نداشتن بازی کنن .ولی باید این متوجه باشیم وقتی در عرصه بین المللی فعالیت میکنی تعهدات هست که باید انجام بدیم.
    • ایرانی IR ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
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      مگه دسته خودشون بوده ؟
    • غزل IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
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      نه فقط اینا بودن که دست خودشون نبوده اما رونالدوی غیر مسلمان و دژاگه دست خودشون بوده. یعنی خون اونهمه بی گناهی که به دست رژیم کودک کش ریخته شد ارزش محرومیت از یه تیم خارجی رو نداشت؟

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