به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا پارسانیا، عصر جمعه در مراسم افتتاحیه سومین دوره طرح ملی نخبگان علوم انسانی، اظهار داشت: این طرح فرصتی است برای دانشجویانی که در حوزه علوم انسانی وارد میشوند که سرمایه و استعداد خود را در این راه هزینه کنند.
وی افزود: این طرح در آغاز میخواهد بیاموزد در باره دانشی که فرا میگیریم بیاندیشیم که این در سیستم آموزشی بسیار کم رنگ است؛ باز اندیشی به دانشی که فرامیگیریم باید صورت بگیرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مسیری که این دوره باز میکند ما را به ارزش وجودی خود و دانشی که داریم آگاه میسازد و این ارزیابی که در مورد علم است در یک نگاه کلی از دو منظر رخ میدهد.
وی ادامه داد: اینکه رشته مورد نظر با چه تعریفی از علوم شکل گرفته و چه ارتباطی با رشتهها و بخشهای دیگر دارد باید مورد توجه قرار بگیرد.
حجت الاسلام پارسانیا عنوان کرد: جهان غرب که بستر علوم انسانی است جهانی است که پاسخ نیازهای خود را داده و هیچگاه احساس چالش نکرده و بیشتر نظریهها را در خدمت امور سیاسی و اقتصادی خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: نظریه پردازان جهان غرب وقتی درباره رشتههای مختلف و علوم انسانی میاندیشند به ارتباط آن با فرهنگ دقت ندارند اما این موضوع برای ما دارای اهمیت است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: علاوه بر آمایش سرزمینی رشته مورد نیاز و بازار کار آن، از نظر ارتباط و تعاملی که آن رشته مورد نظر با فرهنگ ما دارد دارای اهمیت است.
وی گفت: درباره دانشهای خود که عمدتا علوم انسانی و اجتماعی است در تلاشیم تا از زاویههای مختلف به آنها بیاندیشیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم.
علوم انسانی متناسب با فرهنگ اسلام و نیازهای ما باشد
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تمام تلاش خود را برای برگزاری هرچه بیشتر این دوره انجام خواهیم داد.
حجت الاسلام نجف لکزایی با بیان اینکه امیدواریم کلاسهای این دوره به خوبی برگزار شود و نتیجه مؤثری داشته باشد، گفت: تمام تلاش ما خدمت روز افزون علوم انسانی به کشور و مردم است.
وی تصریح کرد: نباید علوم انسانی بیماری داشه باشیم و باید علوم انسانی متناسب با فرهنگ اسلام و نیازهای ما باشد.
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