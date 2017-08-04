تمدن اسلامی با علوم انسانی غربی سازگار نیست/تصویب ۶۰ برنامه درسی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل بعد از ظهر جمعه در مراسم افتتاحیه سومین دوره طرح ملی نخبگان علوم انسانی که در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: امروز در واقع در جهان چیزی به نام تمدن اسلامی نداریم و این یک اعتراف تلخی است.

وی گفت: روزی اسلام تمدن‌ساز بود اما امروز ما و غربی‌ها هنگام سخن از تمدن به سراغ تاریخ می‌رویم و گذشته را مرور می‌کنیم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح کرد: نشانه‌های آنکه امروز تمدنی وجود ندارد این است که دولت‌های اسلامی در تصمیمات جهانی به آن گونه که باید تأثیرگذار نیستند.

وی با تأکید بر اینکه تقریبا یک قرن است که اثری از تمدن اسلامی به استثنای انقلاب اسلامی دیده نشده است، گفت: تمدن اسلامی با علوم انسانی غربی سازگار نیست و نمی‌شود جامعه و فرهنگ خود را بر اساس علوم انسانی غربی بسازیم.

حداد عادل با بیان اینکه بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب باید به سمت تمدن سازی اسلامی حرکت کنیم، افزود: باید همت داشت باشیم و در این جهت گام‌های بزرگی را بر داریم.

وی با اشاره به اینکه انسانی که در تفکر، فلسفه، عرفان و اخلاق متفاوت از انسان غربی است علوم انسانی آن نیز نمی‌تواند تقلیدی باشد، ادامه داد: متأسفانه در جامعه ما در دانشگاه‌ها افرادی کتاب و متنی را از غرب ترجمه کردند و به عنوان رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی تدریس می‌کنند.

متکی به دانش خود باشیم

رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه منظور مخالفت با دستاوردهای علوم انسانی غیر اسلامی نیست، افزود: امروز حرف ما این است که متکی به خود باشیم و اگر هم از غرب دانشی را وارد می‌کنیم آگاهانه باشد.

وی با اشاره به اینکه از اوایل انقلاب با انقلاب فرهنگی جوانه‌های این فکر احساس شد اما انقلاب فرهنگی در یک شرایطی بود که امکان نداشت از تحول علوم انسانی سخنی گفته شود، تصریح کرد: در سال ۸۸ مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه بر مسئله تحول علوم انسانی تأکید کردند و بعد از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی سرعت بیشتر به کار داد و به موجب اساسنامه‌ای شورای تحول علوم انسانی تشکیل شد.

حداد عادل با بیان اینکه شورای تحول علوم انسانی با حدود ۲۰ عضو تا کنون ۱۴۰ جلسه را برگزار کرده است، گفت: این شورا به ۱۵ رشته از رشته‌های علوم انسانی از جمله حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، روانشانسی، تاریخ و فلسفه اولویت داده است.

وی با بیان اینکه می‌خواهیم تحول در علوم انسانی را به دست اساتید خود آن دنبال کنیم، افزود: کارگروه‌های مختلفی فعال شده است و حدود ۴۰۰ نفر از اساتید دانشگاه همکاری دارند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح کرد: تحول علوم انسانی را از چهار منظر اسلامی سازی، بومی سازی، کار آمدی، و روزآمدی و در چهار میدان سعی کردیم دنبال کنیم.

تصویب ۶۰ برنامه درسی در شورای تحول علوم انسانی

وی آموزش و برنامه درسی را یکی از میدان‌های مورد بررسی در تحول علوم انسانی برشمرد و افزود: تا کنون ۶۰ برنامه درسی به شورای تحول علوم انسانی آمده و تصویب شده است و پیش بینی می‌شود چند هزار کتاب درسی جدید باید تألیف شود.

حداد عادل با بیان اینکه در دبیرخانه شورای تحول ۵ معاونت ایجاد شده است، گفت: معتقدیم این کار یک پروژه نیست بلکه فرایندی است که باید استمرار داشته باشد.

وی کمبود بودجه را یکی از چالش‌های مهم این حوزه دانست و افزود: دغدغه‌های اعضا و مسؤلیت‌هایی که در سمت‌های دیگر عهده دار هستند و وجود جریانی غیر معتقد که در بدنه حاکمیت نفوذ دارد از دیگر چالش‌های پیش روی است.