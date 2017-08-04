لاریجانی: ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای دفاع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی عصر امروز (جمعه، ۱۳ مردادماه) در دیدار با کیم یونگ نام رئیس مجمع عالی خلق کره شمالی اظهار داشت: ما از انرژی صلح آمیز هسته ای دفاع می کنیم اما سلاح هسته ای را برای هر کشوری و برای امنیت جهان مضر می دانیم.

وی افزود: آشفتگی جهان به نفع هیچ کشوری نیست و به همه آسیب می رساند، برقراری صلح و امنیت جهانی مهمترین دستاورد دولت ها برای تلاش هایشان است.

رئیس مجلس تصریح کرد: پایداری شما در مقابل زورگویی های آمریکا قابل تقدیر است و امیدوارم که هرچه سریع تر صلح و امنیت در دنیا برقرار شود و کشورهایی که به دنبال قدرت طلبی بر سایر کشورها هستند متوجه شوند از این راه به جایی نخواهند رسید.

همچنین در این دیدار کیم یونگ نام اظهار داشت: این دومین سفر من به ایران است و خوشحالم که با کشوری دیدار می کنم که دشمن مشترکی داریم.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که هیچ مجوزی برای ساخت و شلیک موشک لازم نیست و ما از این موضع قاطعانه شما حمایت می کنیم.

رئیس مجمع عالی خلق کره شمالی گفت: زمان و تاریخ می گذرد و عوض می شود اما دشمن مشترک ما به هیچ وجه عوض نمی شود و آمریکا همچنان به زورگویی های خود ادامه می دهد.

وی تصریح کرد: ما خواهان این هستیم که سطح روابط خود را بالاحض در جنبش عدم تعهد و در سطح بین المللی افزایش دهیم زیرا این روابط به نفع ملت دو کشور است و من تلاش دارم که در این سفر با مقامات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مذاکرات جدی داشته باشم.

کیم یونگ نام تأکید کرد: کشورها سرنوشت خود را با تکیه بر قدرت خود می سازند و هیچ دولتی نباید اسیر زیاده خواهی دولت های قدرت طلب دیگر شود، زیرا ثابت شده که آمریکا به کشورهایی حمله کرده است که از نظر قدرت نظامی ضعیف بوده اند.

رئیس مجمع عالی خلق کره شمالی خاطرنشان کرد: ما خواهان صلح هستیم ولی از منافع کشور خود حتی یک قدم عقب نشینی نخواهیم کرد و تا وقتی که آمریکا دست از سیاست خصمانه خود برندارد و به تهدیدهایش ادامه دهد ما هم تندتر با آمریکا برخورد خواهیم کرد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر الان جلوی زیاده خواهی آمریکا و کشورهای سلطه گر گرفته نشود، این زیاده خواهی مانند آتش دامن گیر کشورهای بیشتری خواهد شد.