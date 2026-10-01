سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح بخشی از اقدامات پلیس برای برخورد با جرایم و مجرمان اظهار کرد: تعدادی از سارقان منازل که با فروش اموال مسروقه مردم از جمله لوازم خانگی، طلا و دیگر اشیای ارزشمند اقدام به تأمین منابع مالی کرده بودند، توسط مأموران پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد حتی با استفاده از درآمد حاصل از فروش اموال مسروقه نسبت به خرید یک دستگاه تریلی اقدام کرده بودند که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنان برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین به شناسایی فردی که با جعل عنوان از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد اشاره کرد و گفت: این فرد خود را مسئول یکی از نهادها معرفی کرده و از این طریق زمینه فریب تعدادی از بانوان را فراهم کرده بود.

حاجیان ادامه داد: این فرد با وعده ازدواج، اموال برخی افراد را تصاحب کرده و همچنین با وعده دریافت تسهیلات بانکی از آنان کلاهبرداری می‌کرد که به صورت هدفمند شناسایی و دستگیر شد.

وی در ادامه از شناسایی گروهی از جاعلان اسناد خبر داد و تصریح کرد: این افراد با جعل اسناد هویتی، مدارک تحصیلی و اسناد شناسایی از جمله گذرنامه و کارت ملی فعالیت می‌کردند و برای انجام اقدامات مجرمانه خود از فناوری‌های روز در دستگاه‌های چاپگر بهره گرفته بودند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه میزان جعل و تعدد اسناد جعلی کشف‌شده قابل توجه بوده است، افزود: این افراد نیز شناسایی و دستگیر شده‌اند و هم‌اکنون در اختیار پلیس قرار دارند تا مراحل قانونی رسیدگی به پرونده آنها انجام شود.

حاجیان با تأکید بر عزم پلیس برای برخورد با مجرمان گفت: دستبند پلیس بر دستان مجرمان قرار گرفته و این موضوع نشان می‌دهد با افرادی که مخل نظم، امنیت و آسایش مردم هستند و به اموال شهروندان تعرض می‌کنند، مقتدرانه برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای معدود امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند و با همکاری دادستان و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه قضائی، برخورد قانونی با این افراد دنبال خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از شهروندان خواست نسبت به وعده‌های دروغین افراد جاعل و کسانی که با جعل عنوان خود را مأمور یا مسئول نهادهای مختلف معرفی می‌کنند، هوشیار باشند و افزود: شهروندان حتماً از افرادی که با عنوان مأمور یا مسئول به آنها مراجعه می‌کنند، کارت شناسایی مطالبه کنند.

حاجیان تأکید کرد: هیچ مأمور پلیسی برای اجرای مأموریت بدون لباس و یونیفرم پلیس اقدام نمی‌کند و در مواردی که فردی با عنوان مأمور یکی از نهادها مراجعه کرده و هویت او برای شهروندان محل تردید باشد، باید موضوع را جدی گرفته و از طریق مراجع رسمی بررسی کنند.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند بلافاصله با سامانه ۱۱۰ تماس بگیرند، چرا که میز تخصصی پلیس به صورت شبانه‌روزی فعال است و تیم واکنش سریع پلیس در استان کرمانشاه نیز راه‌اندازی شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان هشدار داد: افرادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت استان را داشته باشند، بدانند که پلیس در چارچوب قانون با آنان برخورد سخت و قاطع خواهد داشت.