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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۲۲

هفته دوم لیگ برتر؛

برد ذوب آهن مقابل گسترش/ دومین باخت «لوکا» اینبار مقابل قلعه‌نویی

برد ذوب آهن مقابل گسترش/ دومین باخت «لوکا» اینبار مقابل قلعه‌نویی

اصفهان - تیم فوتبال ذوب آهن در هفته دوم لیگ برتر فوتبال مقابل گسترش فولاد به پیروزی رسید تا امیر قلعه نویی اولین سه امتیاز خود را با این تیم اصفهانی به دست بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتبال و از ساعت ۲۰:۳۰ امروز جمعه، تیم ذوب آهن در اصفهان به مصاف گسترش فولاد تبریز رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر  سود ذوب آهن خاتمه یافت.

اسماعیل شریفات(۴۳)، وحید محمدزاده (۶۹) و مهدی رجب زاده (۷۶)  برای ذوب آهن گلزنی کردند.

شریفات که زننده گل اول این مسابقه هم بود، در دقایق پایانی مسابقه، با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد.

ذوب آهن در هفته اول مقابل سیاه جامگان به نتیجه تساوی رسیده بود و با این برد ۴ امتیازی شد. این اولین پیروزی امیر قلعه نویی در تیم ذوب آهن بود.

تیم گسترش فولاد هم که هفته گذشته مقابل پارس جنوبی شکست سنگینی خورده بود، دومین باخت خود را با لوکا بوناچیچ تجربه کرد.

کد مطلب 4050042

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