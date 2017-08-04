به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتبال و از ساعت ۲۰:۳۰ امروز جمعه، تیم ذوب آهن در اصفهان به مصاف گسترش فولاد تبریز رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر سود ذوب آهن خاتمه یافت.

اسماعیل شریفات(۴۳)، وحید محمدزاده (۶۹) و مهدی رجب زاده (۷۶) برای ذوب آهن گلزنی کردند.

شریفات که زننده گل اول این مسابقه هم بود، در دقایق پایانی مسابقه، با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد.

ذوب آهن در هفته اول مقابل سیاه جامگان به نتیجه تساوی رسیده بود و با این برد ۴ امتیازی شد. این اولین پیروزی امیر قلعه نویی در تیم ذوب آهن بود.

تیم گسترش فولاد هم که هفته گذشته مقابل پارس جنوبی شکست سنگینی خورده بود، دومین باخت خود را با لوکا بوناچیچ تجربه کرد.