به گزارش خبرنگار مهر، جواد خیابانی شامگاه امروز به همراه تعدادی از شهروندان و مسئولان شهری تبریز در خیابان سنگفرش ولیعصر حضور یافته و طرح نظام داوطلبی تبریز ۲۰۱۸ را عملی کرد.

خیابانی در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر تشریح کرد: نظام داوطلبی تبریز ۲۰۱۸ با تشکیل ستاد تبریز ۲۰۱۸ از حدود ۱۲ روز پیش کار خود را در قالب مردمی آغاز کرده است.

وی ادامه داد: هدف از این نظام برقراری نظم، راهنمایی مسافران، نظافت شهری و برقراری تمام اصول مربوط به تبریز ۲۰۱۸ است.

خیابانی با بیان اینکه هدف این برنامه و نهضت مردمی مشارکت اجتماعی مردم در تعیین آینده خود است، افزود: در این نهضت مردم خود به روی صحنه می‌آیند و برای زیبایی شهر خود، کمک به همنوعان و... اقدام می‌کنند که بسیار ارزشمند است.

استقبال از تبریز ۲۰۱۸ با یک گلدان کوچک

وی تصریح کرد: از تمامی شهروندان تبریزی مخصوصا شهروندان بالای ۱۵ سال خواهشمندم که به این نهضت مردمی ملحق شوند تا سنت همراهی و همدلی را دوباره برقرار کنیم؛ سنتی که در بخش‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی همچون بسیج، هلال احمر یا بهزیستی قابل مشاهده است.

گزارشگر سرشناس فوتبال در ادامه اضافه کرد: منتظر استقبال مردم از این نهضت با گذاشتن یک گلدان کوچک روی ایوان، تمیز نگه‌داشتن خودرو خود، پوشیدن لباس‌های مرتب، ساماندهی تابلوهای مغازه‌ها و... هستیم.

خیابانی با بیان اینکه کار ما تنها نمادین نیست، اعلام کرد: ما کلاس‌هایی برگزار می‌کنیم که در آن‌ها میزبانی و آداب آن را به شهروندان آموزش می‌دهیم و لازم است رسانه‌ها مردم را از برگزاری چنین طرح‌هایی اگاه سازند.

وی تاکید کرد: برای تبریز ۲۰۱۸ ما نیاز به کسانی داریم که به زبان خارجی مسلط باشند، تورلیدر بودن را بلد باشند، اطلاعات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی تبریز را بدانند و... برای همین لازم است این نظام و نهضت را در دل مردم جا بیندازیم.

وی همچنین ابراز کرد: من امروز افتخار می‌کنم که زیر پای همشریانم را تمیز کردم تا در رفت و آمدشان مشکلی نداشته باشند. امیدوارم این طرح‌ هفته‌ها تا رسیدن تبریز ۲۰۱۸ ادامه پیدا کند و با هزاران شهروند تبریزی بتوانیم شهر را برای آمدن گردشگران آماده کنیم.

مردم بیش‌تر از مسئولان مسئول‌اند

خیابانی در رابطه با اینکه مردم صد در صد بیش‌تر از مسئولان در قبال تبریز ۲۰۱۸ مسئول بوده و نقش دارند، گفت: اگر توریست زیادی به شهر بیاید در مرحله اول سود بیش‌تری عاید مردم خواهد شد پس همین علت خوبی است برای اینکه مردم خودشان را بیش‌تر برای تبریز ۲۰۱۸ آماده کنند.

وی ادامه داد: مردم در شغل‌ها و حرفه‌های مختلفی که دارند می‌توانند اقدامات شایسته‌ای برای استقبال از گردشگران داخلی و خارجی انجام بدهند. به عبارتی دیگر مردم باید به کمک همدیگر شهر را بسازند.

این گزارشگر فوتبال جاده رفاقت را دوطرفه خواند و اعلام کرد: باید هرکس در جایگاه خودش برای تبریز تلاش کند و هیچ‌گاه به صورت یکطرفه نمی‌توان راه پیشرفت را پیمود. مثلا امروز ما با ۵ نفر سنگفرش ولیعصر را زیباتر کردیم، فرض کنید اگر ۵۰۰۰ نفر باشیم چه اتفاقات زیبایی می‌توانیم در شهر رقم بزنیم.

خیابانی در پایان اظهار داشت: به عنوان یک تبریزی و آذربایجانی حاضرم هر روز در تبریز در راستای تحقق نهضت مردمی تلاش کنم و اعتقاد دارم اولین جایی که می‌توان نظام داوطلبی را نهادینه کرد، آذربایجان است. مردم آذربایجان همیشه نشان داده‌اند که با همت و غیرت و یکدلی می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

تبریز شهر همیشه تمیز جهان باشد

همچنین رضا خلیلی، رئیس سازمان گردشگری شهرداری تبریز که از دیگر شرکت‌کنندگان در این نهضت بود به خبرنگار مهر گفت: نظام داوطلبی مهم است و تنها عنصر آن رفت و روب نیست.

وی ادامه داد: هر مغازه‌دار می‌تواند با ساماندهی تابلوهای مغازه خود، هر شهروند با رنگ‌آمیزی دیوارهای خانه خود، توجه به فضای سبز محیط زندگی خود برای تبریز ۲۰۱۸ و این نظام مردمی خدمت کند.

خلیلی تصریح کرد: شهروندان مهم‌ترین ارکانی هستند که می‌توانند در شکل‌گیری و ساماندهی مبلمان شهری تاثیرگذار باشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر اعضا بیشتری از شهروندان به این نظام مردمی ملحق شوند قطعا می‌توانیم شعار «تبریز شهر همیشه تمیز ایران» را به «تبریز شهر همیشه تمیز جهان» ارتقا دهیم.

این گزارش می‌افزاید نهضت مردمی داوطلبان تبریز ۲۰۱۸ عصر امروز با حضور گزارشگر تبریزی و محبوب تلویزیون جواد خیابانی در منطقه سنگفرش ولیعصر به صورت نمادین آغاز به کار کرد.

شهروندان با عضویت افتخاری در این نهضت خواهند توانست در بخش‌های مختلف تلاش در پاکیزگی و زیباسازی و زیبانمایی کوی و برزن و محله، حضور داوطلبانه در گروه‌های راهنمای گردشگری و اطلاع‌رسانی و سرمایه گذاری در طرح های گردشگری و ایده پردازی ها شرکت نمایند.