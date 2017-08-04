استقلال خوزستان دفاعی بازی کرد/منصوریان به زمان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوازی پس از تساوی دو تیم استقلال تهران و همنام اهوازی اش گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم آبی پوشان تهرانی موقعیت های زیادی داشتند اما با بد شانسی آنها را از دست دادند و فکر می کنم قرار نبود توپ های استقلال به گل تبدیل شود.

وی در خصوص بازی استقلال خوزستان نیز گفت: خوزستانی ها یک بازی دفاعی از خود ارائه کردند و دیدیم همه آنها کاملا در زمین خود بودند و بعید می دانم رحمتی در این بازی حتی یک بار هم یک موقعیت خطرناک را دفع کرده باشد.

محمد نوازی در خصوص ناراحتی هواداران و شعار علیه سرمربی گفت: زود است بخواهیم در این خصوص قضاوت کنیم. لیگ تازه شروع شده و باید به منصوریان زمان بدهیم تا بتواند یک تیم خوب را روانه میدان کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هواداران صبور و خویشتندار باشند و مطمئن باشند استقلال به روزهای خوب باز خواهد گشت.