ماشین های لباسشویی سبک می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این دانشجو قطعه ای پلاستیکی ساخته که یک سوم وزن ماشین لباسشویی را می کاهد.

دیلان نایت ۲۲ ساله یک قطعه پلاستیکی متعادل کننده ساخته که جایگزین بلوک های سیمانی موجود در ماشین های لباسشویی می شود. این بلوک ها در قسمت های بالا و پایین دستگاه قرار می گیرند و از لرزش آن هنگام چرخش محفظه داخلی جلوگیری می کنند.

این قطعه که فقط ۳.۵ کیلوگرم وزن دارد با آب پر می شود و مانند بلوک سیمانی از لرزش دستگاه هنگام کار جلوگیری می کند. جالب آنکه با کمک قطعه جدید علاوه بر صرفه جویی سوخت از انتشار گازهای گلخانه ای کاسته می شود.

ماشین لباسشویی مجهز به این قطعه اکنون در فرایند ثبت اختراع است و تولید کنندگان مشغول مذاکرات هستند تا در طرح های آتی آن را به کار گیرند.

این راه حل بخشی از پروژه پایان تحصیلات نایت در دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلیس است.

در یک ماشین لباسشویی معمولی ۲۵ کیلوگرم سیمان وجود دارد تا از لرزش دستگاه هنگام چرخش آن جلوگیری کند.

نایت این بلوک ها را یک محفظه پلاستیکی ۳.۵ کیلویی(در حالت خالی) جایگزین کرد.

تحقیقات نشان می دهد ۱۰۰ کیلوگرم کاهش وزن بار یک کامیون حامل ماشین لباسشویی از انتشار ۸.۵ گرم گاز دی اکسید کربن و ۰.۳۵ لیتر سوخت به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر می کاهد. این درحالی است که سالانه ۳.۵ میلیون ماشین لباسشویی در سراسر انگلیس فروخته می شود.

به عبارت دیگر اگر این فناوری در دستگاه های سبک جدید به کار گرفته شود، از انتشار۴۴۶۲۵ تن دی اکسید کربن و مصرف ۱۸۳۷۵۰ لیتر سوخت به ازای هر ۵۰ کیلومتر مسافت حمل بارکاسته می شود.