  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۱۸

در دیدار فرستاده ویژه رئیس جمهور سنگال؛

ظریف: آفریقا برای جمهوری اسلامی ایران مهم است

ظریف: آفریقا برای جمهوری اسلامی ایران مهم است

وزیر امور خارجه کشورمان امروز با فرستاده ویژه رئیس جمهور سنگال دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ملاقات با ام باگنیک اینجای وزیر فرهنگ و ارتباطات جمهوری سنگال  اظهار داشت: آفریقا برای جمهوری اسلامی ایران مهم است. به صورت دو جانبه و در چهارچوب سازمان های بین المللی و سازمان کنفرانس اسلامی قادر به همکاری هستیم. ایران و سنگال هر دو با افراط گرایی مخالف هستند و در این حوزه و همچنین حوزه همکاری های اقتصادی آماده ارتقاء همکاری ها بویژه در زمینه های سد سازی و داروسازی هستیم.

وزیر فرهنگ و ارتباطات جمهوری سنگال نیز از حضور در ایران و شرکت در مراسم تحلیف ابراز خرسندی کرد و گفت: روابط ما و شما نزدیک است و همینطور نیز باید باشد. کشورهای مسلمان بطور طبیعی باید روابط نزدیک داشته باشند. افزایش روابط فرهنگی منجر به توسعه دیگر ابعاد مناسبات خواهد شد و ما از گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران بویژه در حوزه های فرهنگی و اقتصادی حمایت می کنیم.

کد مطلب 4051685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها