ظریف: آفریقا برای جمهوری اسلامی ایران مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ملاقات با ام باگنیک اینجای وزیر فرهنگ و ارتباطات جمهوری سنگال اظهار داشت: آفریقا برای جمهوری اسلامی ایران مهم است. به صورت دو جانبه و در چهارچوب سازمان های بین المللی و سازمان کنفرانس اسلامی قادر به همکاری هستیم. ایران و سنگال هر دو با افراط گرایی مخالف هستند و در این حوزه و همچنین حوزه همکاری های اقتصادی آماده ارتقاء همکاری ها بویژه در زمینه های سد سازی و داروسازی هستیم.

وزیر فرهنگ و ارتباطات جمهوری سنگال نیز از حضور در ایران و شرکت در مراسم تحلیف ابراز خرسندی کرد و گفت: روابط ما و شما نزدیک است و همینطور نیز باید باشد. کشورهای مسلمان بطور طبیعی باید روابط نزدیک داشته باشند. افزایش روابط فرهنگی منجر به توسعه دیگر ابعاد مناسبات خواهد شد و ما از گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران بویژه در حوزه های فرهنگی و اقتصادی حمایت می کنیم.