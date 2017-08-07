نمایش فیلم «زیر سقف دودی» در جشنواره فیلم «مونترال» کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» به کارگردانی پوران درخشنده در اولین حضور بین‌المللی خود، در بخش «تمرکز بر سینمای جهان» (Focus on World Cinema) چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم «مونترال» کانادا به نمایش در می آید.

«زیر سقف دودی» در سی و پنجمین جشنواره فجر به نمایش درآمد و توانست در شش بخش نامزد دریافت جایزه شود و مریلا زارعی به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن و ایمان امیدواری به عنوان بهترین طراح گریم سیمرغ بلورین این دوره جشنواره را برای این فیلم دریافت کردند.

این فیلم روایتگر زندگی مشترکی است که به بن بست رسیده و تلاشی برای برون رفت از این بحران خانوادگی که طلاق عاطفی است.

در فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» فرهاد اصلانی، مریلا زارعی، بهنوش طباطبایی، هوشنگ توکلی، مریم بوبانی، هادی مرزبان، فریبا متخصص، شهرام حقیقت دوست، رسول نجفیان، نفیسه روشن، آزیتا حاجیان، حسام نواب صفوی، فرشید زارعی‌فرد و با معرفی ابوالفضل میری و لاله مرزبان به ایفای نقش می‌پردازند.

پخش بین‌المللی این فیلم به عهده سازمان سینمایی حوزه هنری است.

چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «مونترال» ۲ الی ۱۳ شهریورماه در شهر مونترال کشور کانادا برگزار می‌‎شود.