به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که پیرو دومین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب اسلامی و روز خبرنگار، اظهار کرد: در کهن‌ترین مزرعه آبزی‌پروری البرز با نیم‌قرن تجربه حاضر هستیم.

وی بابیان اینکه در بخش صید از ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۱ به ۶۱۰ هزار تن صید در سال ۹۵ رسیده‌ایم، افزود: در بخش تولید آبزی‌پروری از ۲۳۸ هزار تن در سال ۹۱ به ۴۷۰ هزار تن در سال گذشته دست‌یافته‌ایم.

رئیس سازمان شیلات ایران اعلام کرد: مجموع تولید آبزیان کشور در سال ۹۱ از ۸۰۰ هزار تن به یک‌میلیون و ۷۰ هزار تن در سال گذشته رسیده است.

وی بیان کرد: طی بازه زمانی یادشده، میزان صادرات آبزیان از ۲۶۰ میلیون دلار به ۴۱۲ میلیون دلار افزایش‌یافته است.

صالحی با تأکید بر اینکه تعداد شاغلان این عرصه از ۲۰۰ هزار نفر به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است، گفت: مصرف سرانه آبزیان در کشور از ۷ و نیم کیلو به بیش از ۱۰ کیلوگرم رسیده است.

پایانه صادراتی آبزیان کشور در البرز راه‌اندازی می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه بر اساس برنامه مصوب سال جاری میزان تولید شیلات باید به یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن برسد که بیش از ۵۴ درصد این مهم متعلق به صید خواهد بود، گفت: نگرانی از حیث تأمین بچه ماهی آب گرم آبی، میگو و خاویار در کشور وجود ندارد.

صالحی بابیان اینکه بخشی از تخم چشم زده ماهی قزل‌آلا از خارج از کشور وارد خواهد شد، اظهار کرد: در این مرکز نسلی از تخم چشم زده ماهی قزل‌آلا واردشده است.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به روند افزایش صادرات آبزیان به روسیه، گفت: صادرات قزل الا در کشور ۳۰۰ درصد رشد است.

وی بابیان اینکه یکی از برنامه‌های توسعه شیلات کشور؛ توسعه پرورش ماهی در قفس است که در سنوات اخیر زیرساخت‌های لازم در کشور در این خصوص فراهم‌شده است، افزود: پایانه صادراتی آبزیان بنا به مذاکرات انجام‌شده در منطقه اقتصادی پیام واقع در البرز راه‌اندازی خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه در سال جاری رقمی کمتر از ۴۵۰ میلیون دلار میزان صادرات آبزیان در دستور کار قرار دارد مبلغی بالغ‌بر ۴۸۰ میلیون دلار برای این مهم هدف‌گذاری شده است.

کاهش واردات ماهی تیلاپیا در دستور کار است

وی بیان کرد: نمایشگاه بین‌المللی شیلات ۳ لغایت ۶ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد که در حال مذاکره برای حضور شرکت‌های روسی در این نمایشگاه هستیم.

صالحی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌گرفته باید تا پایان برنامه ششم توسعه بیش از ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس تولید شود، ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت تولید بیش از ۳۰ تا ۳۵ هزار تن ماهی در قفس در کشور وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ده پایلوت پرورش و تولید ماهی تیلاپیا در کشور در نظر گرفته و محصولات این طرح در بافق یزد روانه بازار شده است.

رئیس سازمان شیلات کشور تأکید کرد: کیفیت ماهی تیلاپیا تولیدی داخل بهتر از نمونه وارداتی است که کاهش واردات این نوع ماهی در دستور کار قرارگرفته است.

وی با اعلام اینکه بستر خوبی برای تولید ماهیان زینتی در کشور فراهم‌شده است، افزود: در سال گذشته دو و نیم میلیون دلار میزان صادرات ماهیان زینتی کشور بوده است.

تولید و پرورش ماهیان خاویاری در کشور توسعه می‌یابد

صالحی ایجاد شهرک ماهیان زینتی در تمامی شهرها را ازجمله اقدامات در دستور کار برشمرد و گفت: این مهم باهدف اشتغال فارغ‌التحصیلان شیلاتی انجام می‌پذیرد.

وی بابیان اینکه در بخش تولید زالو اقدامات لازم در حال انجام است، افزود: صادرات این حوزه نیز در حال انجام است، درصدد ایجاد تولیدی پایدار در این خصوص هستیم.

رئیس سازمان شیلات ایران بیان کرد: درصدد هستیم تولید و پرورش ماهیان خاویاری در کشور توسعه پیدا کند، ۸۰ مزرعه پروش ماهیان خاویاری در کشور وجود دارد.

وی با تأکید بر لزوم توسعه پرورش ماهیان بومی، اظهار کرد: این امر در مناطق مختلف شمالی و جنوبی متفاوت خواهد بود از طرفی باید به این امر اشاره کرد توسعه سرمایه‌گذاری در شیلات ضروری است.