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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

سرپرست کتابخانه‌های استان اصفهان خبر داد:

مشارکت بیش از ۲۲هزار نفر از مردم اصفهان در جشنواره کتابخوانی رضوی

مشارکت بیش از ۲۲هزار نفر از مردم اصفهان در جشنواره کتابخوانی رضوی

اصفهان – سرپرست کتابخانه‌های استان اصفهان گفت: بیش از ۲۲ هزار نفر از مردم فرهیخته استان در هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در اصفهان حضور یافتند.

امیر هلاکویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در اصفهان اظهار داشت: هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی هفتمین به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با معرفی شش عنوان کتاب در بخش‌های کودک، نوجوان و بزرگسال برگزار شد و بیش از ۲۲ هزار نفر از مردم استان اصفهان در این جشنواره کتابخوانی شرکت کردند.

وی افزود: این با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با امام رضا(ع) مانند گسترش مطالعه کتاب‌های مرتبط با سیره پاک ائمه معصومین (ع) به ویژه امام رضا(ع) و معرفی و گرامیداشت پدید آورندگان آثار مرتبط با فرهنگرضوی همزمان با دهه کرامت برگزار شد.

سرپرست کتابخانه‌های استان اصفهان با بیان اینکه با تمامی دستگاه‌ها و ادارات استان در خصوص مشارکت در برگزاری جشنواره مکاتبه شد، ابراز داشت: آیین اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در اصفهان با هدف تقدیر و تجلیل از برگزیدگان استانی با حضور جمعی از مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مسئولان استانی، فعالان فرهنگی، علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، کتابداران کتابخانه های عمومی استان و برگزیدگان هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم تکریم از برگزیدگان بخش کتابخانه ای این جشنواره در ۱۷۵ کتابخانه نهادی برگزار خواهد شد، ادامه داد: در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در اصفهان از برگزیدگان استانی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، دستگاه‌ها و سازمان‌های مشارکت کننده، کتابداران فعال و اعضای کمیته برگزاری این جشنواره تقدیر خواهد شد.

گفتنی است آیین اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی از سری برنامه‌های پانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در سالن همایش‌های موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4052271

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