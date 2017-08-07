  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

برگزیده جشنواره شهر فیلم سینمایی می‌سازد

برگزیده جشنواره شهر فیلم سینمایی می‌سازد

درناز حاجیها که جایزه بهترین فیلم نیمه بلند را از ششمین جشنواره فیلم شهر دریافت کرد، به زودی اولین فیلم سینمایی خود را کارگردانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم شهر، فیلم «مرضیه» به کارگردانی درناز حاجیها و تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر و مدرسه فیلمسازی لندن، ۲ تندیس بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نیمه بلند را دریافت کرد. این فیلم پیش از این به جشنواره فیلم لندن هم راه یافته بود.

درناز حاجیها قصد دارد در ادامه این روند، نخستین فیلم سینمایی خود را کارگردانی کند.

عوامل فیلم «مرضیه» عبارتند از کارگردان: درناز حاجیها، تهیه‌کننده: مستانه مهاجر و مدرسه فیلمسازی لندن، بازیگران: سپیدار تاری، شهدیار شکیبا، دیبا حاجیها، مدیر فیلمبرداری: معین مطلبی، نویسندگان: درناز حاجیها، مرتضی فرشباف، بر اساس طرحی از درناز حاجیها، تدوین: مستانه مهاجر، صدابردار: وحید مقدسی، مدیر تولید: هادی سعیدی، طراح صحنه و لباس: بهنام معتمدی، صداگذاری: علیرضا علوی.

کد مطلب 4052275
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها