به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم شهر، فیلم «مرضیه» به کارگردانی درناز حاجیها و تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر و مدرسه فیلمسازی لندن، ۲ تندیس بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نیمه بلند را دریافت کرد. این فیلم پیش از این به جشنواره فیلم لندن هم راه یافته بود.

درناز حاجیها قصد دارد در ادامه این روند، نخستین فیلم سینمایی خود را کارگردانی کند.

عوامل فیلم «مرضیه» عبارتند از کارگردان: درناز حاجیها، تهیه‌کننده: مستانه مهاجر و مدرسه فیلمسازی لندن، بازیگران: سپیدار تاری، شهدیار شکیبا، دیبا حاجیها، مدیر فیلمبرداری: معین مطلبی، نویسندگان: درناز حاجیها، مرتضی فرشباف، بر اساس طرحی از درناز حاجیها، تدوین: مستانه مهاجر، صدابردار: وحید مقدسی، مدیر تولید: هادی سعیدی، طراح صحنه و لباس: بهنام معتمدی، صداگذاری: علیرضا علوی.