تفکرات سنتی درباره شعر آیینی باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کنگره سراسری شعر بقیع (آخرین حرم) صبح امروز در حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست خبری هادی جان فدا از اعضای هیات علمی این کنگره در سخنانی عنوان کرد: کنگره شعر بقیع یک مسابقه شعری نیست بلکه تلاشی است برای ایجاد یک مطالبه فراگیر میان شاعران برای توجه بیشتر به مساله تخریب حرم ائمه (ع) در بقیع و احیای آن و نیز نقد تفکر سلفی گری که منجر به خلق داعش شده است.

در ادامه محمدعلی مجاهدی از شعرای آیینی پیشکسوت و دبیر علمی این کنگره نیز در سخنانی با اشاره به درگذشت غلامرضا شکوهی از شاعران آیینی پیشکسوت گفت: ایشان بدون شک از مفاخر شعر آیینی معاصر بودند کسانی که این روزها معتقدند شاعر آیینی بوده و کارهای دیگری هم داشته که مهمتر از اشعار آیینی او به شمار می رود باید ادله خود را هم در این زمینه بیان کنند وگرنه این مساله پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه با بیان تاریخچه ای از تخریب قبور ائمه در قبرستان بقیع گفت: حرکت غیرانسانی آل سعود در این تخریب خشم مسلمانان زیادی را برانگیخته است به ویژه اینکه این اتفاق با کمک استعمار و با هزینه کرد از ذخایر منطقه حجاز که متعلق به مسلمانان می باشد انجام پذیرفته است. اخیرا نیز شاهدیم که این حکومت تلاش کرده با دل بستن به استکبار به ویژه آمریکا این مساله را تداوم ببخشد و در کنار آن با ارتباط با صهیونیسم جهانی خواب های شومی را برای منطقه ببیند.

مجاهدی افزود: در ادبیات ایران و پیشینه شعر آیینی، شعر ولایی و شعر بقیع سابقه ای به درازای هزار و صد سال دارد. بسیاری از شعرای ایرانی از آنچه که بر بقیع گذشته است رنجیده اند و قبل تر از آن در باب موضوع مظلومیت ائمه و ماجرای سقیفه هم شعر سروده اند. امروز می دانیم که بسیاری از این اشعار در زیر مجموعه شعر اعتراض که از گونه های شعر آیینی است قرار می گیرد. اعتراض در این قالب شعری به معنای اعتراض به حاکمیت شرایط غیربشری در جوامع اسلامی است که حق هر مسلمانی به شمار می رود.

وی ادامه داد: شاعر آیینی امروز نمی تواند چشم هایش را به فجایعی که در اطرافش رخ می دهد ببندد وظیفه او ایجاب می کند برای در هم شکستن ابهت پوشالی استکبار پیرامون خود از هنرش استفاده کند و تندیس های غیربشری پیرامونش را بشکند.

دبیر علمی کنگره شعر بقیع تصریح کرد: این اتفاق یک خوراک هنری تولید می کند که باید در اختیار جوامع قرار بگیرد و به ویژه به جوامع اسلامی این نوید را خواهد داد که باطل هر جلوه و جلوتی داشته باشد در نهایت حق است که برقرار و ماندگار می ماند.

در بخش دیگر این نشست خبری رضا بیات از دیگر اعضای هیات علمی این کنگره نیز در سخنانی گفت: در میان ما جا افتاده است که شعر مذهبی شعری ساده و سروده شاعرانی غیرحرفه ای است که مصرف محدودی هم دارد در صورتی که این تصور اشتباه است. ما در این کنگره به دنبال آن هستیم تا شعر آیینی ماندگار تولید و عرضه شود. به دنبال شروع یک جریان هستیم. شعر ماندگار تولید کردن دغدغه اصلی این کنگره است و واقفیم شعر ماندگار معیارهایی دارد.

وی در همین زمینه افزود: از نگاه ما ایرادی ندارد تا بلاغت تازه در شعر آیینی وارد شود. از قوالب تازه استفاده شود و ذهنیت های موجود در زمینه شعر آیینی شکسته شود.

وی تاکید کرد: مخاطب ما در این جشنواره تنها شاعران شیعه آیینی سرا نیستند بلکه هر مسلمانی می تواند شعر خود را در این زمینه به کنگره ارائه کند.

محمود حبیبی کسبی از دیگر اعضای هیات علمی این کنگره نیز در بخش پایانی این نشست خبری با اشاره به انتشار فراخوان کنگره طی بیست روز گذشته گفت: بخش اصلی کنگره به موضوع مدیحه و مرثیه سرایی برای ائمه مدفون بقیع و نیز لزوم زیارت و توسل به آنهاست و بخش ویژه کنگره نیز به تخریب بقیع و لزوم بازسازی آن و نیز نقد تفکر سلفی و وهابی است.

حبیبی ادامه داد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه در حال حاضر تا هفتم شهریور ماه است انتظار ما این است که دوستان شاعر در تولید آثارشان به معارف و فضائل ائمه بقیع توجه ویژه کرده و از بسنده کردن به معیارهای رایج و سرایش اشعاری که مورد پسند کنگره های شعر است دوری کنند و به سمت مسائل معرفتی نزدیک شوند.

وی در همین زمینه گفت: ما سعی می کنیم تا این کنگره بازوی فرهنگی حرکت جهانی مطالبه بازسازی بقیع باشد.

وی در پایان از انتشار کتابی بر مبنای اشعار منتخب این کنگره خبر داد.