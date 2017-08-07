به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن باستی در نشست کارگروه مدیریت سواحل استان بوشهر با اشاره به دستورالعمل جامع ساماندهی، تجهیز و تکمیل بنادر و اسکله های کشور که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است اظهار داشت: اداره کل بنادر و دریانوردی آخرین وضعیت موجود تاسیسات بندری را به تفکیک نوع کاربری مشخص کنند.

وی بیان کرد: تکالیف دستگاه های اجرایی مرتبط که در این دستورالعمل آمده حکم قانون دارد و همه دستگاه ها باید واظیف خود در این دستورالعمل را اجرایی کنند.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به پرونده های قضایی در مورد سواحل یادآور شد: برای رسیدگی به این پرونده ها ابتدا باید دستگاه اجرایی مربوطه برای رسیدگی به موضوع به استانداری دعوت شود اگر موضوع در نشست مذکرو به نتیجه نرسید اجازه هست که شکایت کند.

باستی گفت: یک نامه به امضای بنده به رئیس شورای تامین استان تهیه شود تا وظایف دستگاه های اجرایی در ابلاغیه ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز یادآوری و پیگیری برای اخذ مجوز قانونی صورت گیرد.

وی در مورد مشکلات و چالش های مدیریت در سواحل اظهار داشت: مهم ترین چالش مردم و دستگاه های اجرایی در مورد سواحل این است که متولیانی که باید در مورد سواحل اظهار نظر کنند تعدادشان زیاد است، اگر کاری خلاف است یک مرجع باید شکایت کند نه اینکه برای یک پروژه در ساحل چند دستگاه اجرایی از شهرداری شکایت کنند.

معاون استاندار بوشهر بیان کرد: از دستگاه های اجرایی انتظار داریم با وجود خلا قانونی در موضوع سواحل و حریم آن، مشکلات مربوط به این بخش را از نهادهای کشوری خود پیگیری کنند.

باستی تاکید کرد: پروسه ای که باید طی شود تا شهرداری ها یک کار عام المنفعه را در حوزه خدمات شهری انجام دهند باید با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط تسهیل شود تا شهرداری خدمت عامل المنفعه خود را بدون مشکل انجام دهد.

وی در مورد پروژه فانوس در ساحل بوشهر گفت: هر دستگاهی بر اساس سلیقه خود با ساحل برخورد می‌کند، در مورد پروژه فانوس، محیط زیست، راه و شهرسازی از شهرداری بوشهر شکایت کردند، ساحل متعلق به همه مردم بوشهر، کشور و حتی یک مکان فراملی است.

معاون استاندار بوشهر ادامه داد: آب منطقه ای، راه و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی، طرح ها و پروژه هایی را که بانی آن شهرداری است در مراجع قضایی دنبال نکنند نهایات نامه بنویسند تا کار متوقف شود و درخواست جلسه شده تا مشکل در یک نشست تعیین تکلیف شود و برای همدیگر در دادگاه و دادسرا پرونده درست نکنید.

باستی گفت: کارگروه مدیریت سواحل ازکارگروه های مهم در مدیریت سواحل است و مباحث آن مهم است و انتظار داریم اداره کل بنادر و دریانوردی تدابیر لازم برای اجرای مصوبات بیاندیشد.