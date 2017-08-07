  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

سازمان فرهنگی هنری شهرداری اهدا می‌کند؛

هدیه کتابی برای سالروز تولد شهروندان تهرانی

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در روز تولد شهروندان تهرانی از آنان به صورت رایگان نام نویسی می‌کند تا از خدمات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهر تهران استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، طرح عضویت رایگان در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری با هدف افزایش سرانه مطالعه، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ترغیب شهروندان به کتابخوانی در قالب نام‌نویسی رایگان از شهروندان متقاضی در روز تولد آنان اجرا می‌شود.

 شهروندان تهرانی در روز تولد خود می‌توانند به یکی از کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری مراجعه کرده و با ارایه اصل و روگرفت کارت ملی و یک قطعه عکس، به طور ویژه در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهر تهران عضو شوند. 

حمید نورشمسی

