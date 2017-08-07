هدیه کتابی برای سالروز تولد شهروندان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، طرح عضویت رایگان در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری با هدف افزایش سرانه مطالعه، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ترغیب شهروندان به کتابخوانی در قالب نام‌نویسی رایگان از شهروندان متقاضی در روز تولد آنان اجرا می‌شود.

شهروندان تهرانی در روز تولد خود می‌توانند به یکی از کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری مراجعه کرده و با ارایه اصل و روگرفت کارت ملی و یک قطعه عکس، به طور ویژه در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهر تهران عضو شوند.