اسامی دردسرساز تیم های فوتبال ایرانی

مجله‌مهر: تیم فوتبال هرشهر نماد همان شهر است و گویی بازیکنان آن تیم حکم ارتش و سربازان آن شهر را دارند. اروپایی‌هابرای انتخاب اسامی تیم‌هایشان از ۱۰۰سال پیش خودشان را توی زحمت نینداختند بسیاری اسم هر شهررا روی تیم فوتبال خود گذاشتند. اسپانیایی‌ها کلمه «رئال» را روی برخی تیم‌ها «پیشوند» کردند و انگلیسی‌ها نیز یک «یونایتد» یا «سیتی» به انتهای نام شهرش‌هایشان چسباندند. با اینکه اسامی خاص و عجیب و غریب در دنیای فوتبال کم نیست و ممکن است هنگام تفظ گزارشگران زیادی را دچار مشکل کند اما مشکل اسامی تیم‌ها در کشور ما نیز وجود دارد و حتی گاهی خبرساز شده‌است. هرساله شروع جام حذفی و روبرو شدن تیم‌های دسته‌های پایین‌تر روبروی تیم‌های لیگ‌برتری دوباره نام‌های عجیب فوتبال ایران را یادآوری می‌کند.

۸۰ دلار جریمه برای شباهت اسم

اوایل مرداد خبر یک جریمه عجیب خبر اول رسانه‌های ورزشی شد. «سعید فتاحی» مسئول مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد که فیفا طی حکمی عجیب به دلیل اسامی نزدیک و مشابه تیم‌های فوتبال در ایران، فوتبال ایران را ۸۰هزار دلار جریمه کرد. اسامی مشابه و نزدیک به هم همواره یکی از چالش های جدی در فوتبال ما بوده است. به طور مثال در لیگ فوتبال ایران تیم هایی چون «برق شیراز»، «برق نوین شیراز»، «داماش گیلان»،«داماش گیلانیان» وجود دارد. جدای از این ماجرا وجود چندین استفلال و پرسپولیس در فوتبال هم از دردسری های دیگر این همنامی است. به طوریکه دو فصل قبل سه تیم با نام «استقلال تهران»، «استقلال اهواز» و «استقلال خوزستان» در لیگ برتر وجود داشتند.

اسامی صنعتی تیم های لیگ برتری

جدای از تشابه نام تیم‌های داخلی اسامی خاص و کمتر شنیده‌ شده‌ای در تیم‌های ایرانی زیادی وجود دارد. از آنجایی که صنعتکاران هر شهر دوست دارند یک تیم فوتبال داشته باشند. لیگ ایران پر است از تیم های صنعتی به خصوص در صنعت فولاد و برق و حتی نهادهایی مثل شهرداری که هرکدام تیمی وارد لیگ های ورزشی کرده اند تا شاهد اسامی مانند فولاد خوزستان، فولاد مبارکه سپاهان، گسترش فولاد تبریز، ماشین سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، برق شیراز، برق تهران، شهرداری بوشهر، شهرداری تبریز، نفت تهران وصنعت نفت آبادان باشیم.

از خونه تا لیدوما

اما جدا از این ماجرا ترکیب بعضی تیم ها برای مخاطبان بسیار نا آشنااست. بعد از درگذشت ناگهانی «هادی نوروزی» کاپیتان محبوب پرسپولیس، تیم فوتبالی از مازندران نام هادی نوروزی را روی تیم خود قرار می‌دهد و با این نام در مسابقات جام حذفی شرکت می‌کند. «لیدوما ممسنی» یکی از تیم‌های فعال در استان اصفهان است. لیدوما نام منطقه‌ای تاریخی ست که حالا نام یک فوتبال هم شده‌است. تیم «پادنا میمند» هم دیگر تیم استان اصفهان است که نام آن از کوه پادنا در این شهر گرفته شده است. تیم خونه به خونه نیز می تواند جایزه عجیب ترین نام تیم فوتبال را از آن خود کند.