روابط ایران، عراق، سوریه و لبنان هر روز نزدیک تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی بعدازظهر امروز در دیدار با جمعی از علمای عراق و فضلای حوزه های علمیه این کشور در تهران، با اشاره به سابقه طولانی روابط دوستانه میان دو ملت ایران و عراق اظهار داشت: در طی سالها و قرون گذشته، گاهی افراد دیکتاتور و سلطه گر در دو کشور ایران و عراق بر خلاف میل دو ملت برادر گام برداشته اند، اما به محض اینکه سایه شوم آنها برداشته شده، این دو ملت روابط خود را از سر گرفته اند.

وی افزود: امروز هر دو ملت عراق و ایران منافع مشترک و دوستان و دشمنان مشترک دارند؛ در حال حاضر بین ایران، عراق، سوریه و لبنان ارتباط نزدیکی برقرار شده و هر روز این ارتباط بیشتر می شود.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی ادامه داد: دو ملت عراق و ایران هیچ اختلاف و تفاوتی بین قم و نجف قائل نیستند و بسیاری از مراجع ایران در حوزه های عراق بوده اند و بسیاری از علمای عراقی نیز سالهای طولانی در ایران زندگی کرده اند.

ولایتی در ادامه با بیان اینکه آینده عراق قدرتمند و عزتمند خواهد بود، خطاب به میهمانان گفت: آمریکایی ها که با مجاهدت جوانان شما از عراق خارج شدند مجددا به دنبال بازگشت هستند. وجهی ندارد که آمریکاییها در هیچ کشوری از جمله عراق حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: هر نوع استقلال خواهی درونی عراق باید توسط مردم این کشور دنبال شود و نباید منافع گروهی موجب تجزیه این کشور شود.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی تأکید کرد: ایران از تمامیت ارضی عراق حمایت می کند و مخالف هر گونه نظرسنجی برای تجزیه این کشور و جدایی هر قسمت از عراق از آن است.

ولایتی اظهار داشت: این چیزی نیست که ما آن را پنهان کنیم و بارها نیز گفته ایم؛ ما و شما هر کدام از استقلال کشورهایمان دفاع می کنیم و در عین حال، یک وظیفه اسلامی و منطقه ای داریم که از خط مقاومت در منطقه در برابر صهیونیست ها حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این خط مقاومت از ایران شروع می شود و به عراق، سوریه و لبنان می رود. این خط باید مانع نفوذ بیگانگان در کشور شود.