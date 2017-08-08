مصاف گفتمان انقلاب با نظام سرمایه داری دستاوردهای بسیاری دارد

عماد افروغ کارشناس مسایل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون موضع بایسته ما در مقابل تحریم آمریکا و بحث برجام، اظهار داشت: به هر حال برجام اتفاق افتاده و مذاکره ای صورت گرفته است. مذاکره ای که کم و بیش مورد تایید مقامات عالی هم قرار دارد. کشورهای مختلفی آمدند و در مذاکرات موسوم به برجام نقش آفرینی کردند و حالا به معاهده ای به نام برجام شناخته شده است.

وی ادامه داد: الان هم که دست آمریکا به عنوان کشوری که بر سر عهد خود نمی ایستد، عهدشکنی می کند، با ابزارهای مختلف سعی می کند پایه های نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودش را محکم کند و گسترش دهد، رو شده و فروپاشی بلوک شرق هم به این فرایند توسعه طلبانه دامن زده است.

نباید هدف ابزاری هسته ای، هدف محوری و غایی که وحدت کلمه است را تحت الشعاع قرار دهد

این کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه اتفاقاتی رخ داده و به هر حال جریاناتی دست به دست هم داده که امر بر آمریکا و سبک زندگی دون مایه سرمایه داری مشتبه شده است، تاکید کرد: به هر حال نباید فراموش کنیم که مهمترین موضع مان باید همدلی و وحدت باشد و پشت مذاکره کنندگان هسته ای خودمان را خالی نکنیم. ممکن است نقدهایی هم داشته باشیم. نقدهایی که در فرمایشات رهبری هم بود اما همان رهبری که نقدهایی را متوجه برخی کم کاری ها و کاستی های برجام می کنند، حمایت هم کرده اند. نشود که یک هدف ابزاری هسته ای یک هدف محوری و غایی که وحدت کلمه باشد را تحت الشعاع قرار دهد.

افروغ اضافه کرد: الان باید بیشتر به آن حمایت توجه کنیم و اختلافات داخلی را همانطور که سیره امام(ره) بود چماق کنیم و بر سر آمریکای متجاوز بکوبیم. از زمانی که ترامپ روی کار آمده است شاخ گاو دموکراسی سرمایه سالار آمریکایی عیان شده است که می تواند پیامد مثبت و منفی داشته باشد.

وی درباره وجهه مثبت و منفی این موضوع، توضیح داد: مثبت از این نظر که واقعیت هایی در آمریکا برای برخی روشن نبود اما الان روشن شده است؛ منفی برای اینکه باید هوشیار باشیم که امروز زمام امور تا آن جا که به آمریکا مربوط می شود در اختیار یک گاو شاخدار است و در برابر گاو شاخدار باید حکیمانه و عاقلانه برخورد کرد.

این استاد دانشگاه درباره لزوم کنار گذاشتن اختلافات داخلی، تاکید کرد: حکمت و عقلانیت ما اقتضا می کند اختلافات داخلی را کنار بگذاریم. باید همدلی کنیم، وحدت داشته باشیم و از اهرم های داخلی و خارجی که موجب تقویت وحدت می شود استفاده کنیم.

افروغ گفت: بالاخره مصافی بین نظام سرمایه داری توسعه طلبانه و لیبرال دموکراسی به سبک آمریکایی که در بهترین حالت و به قیمت ذبح عدالت و نوع دوستی بر لذت گرایی و ابعاد جسمانی و دنیایی بشر توجه دارد و گفتمان انقلاب اسلامی و عدالت خواهان عالم که علاوه بر ابعاد مادی و جسمانی انسان به ابعاد معنوی و اخروی و عدالت خواهانه انسان هم توجه دارند در حال رخ دادن است.

وی با بیان اینکه باید خیلی مراقب باشیم که این مصاف، که باید حکیمانه و عزت مدارانه از طرف ما دنبال شود شکل دیگری پیدا نکند، تصریح کرد: نباید کاری کرد که این مساله به مصاف خودمان با خودمان و با سایر ادیان تبدیل و تفسیر شود؛ آمریکا خیلی سعی می کند برای لیبرال دموکراسی یک لباس دینی بدوزد.

کارشناس مسایل سیاسی افزود: با حفظ تمام راه کارهای حکیمانه و قانونی برای جلوگیری از سخت افزارانه شدن مصاف مزبور، پیش بینی بنده این است که مصاف مزبور دستاوردهای زیادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای ما خواهد داشت. انسجام و وحدت ما بازسازی خواهد شد، آرایش قدرت جهانی بهم خواهد ریخت. قدرت نرم و سخت ایران به رخ کشیده خواهد شد و آمریکا به دلیل تضادهای فراوان ذاتی و سیاست های شهوانی و شیطانی و ضد بشری و غیر الهی اش لطمات زیادی خواهد دید.

باید مدام بر طبل نقض برجام از سوی آمریکا بکوبیم

افروع خاطرنشان کرد: به هر حال شرایط اقتضا می کند پشت مسئولان هسته ای خود را خالی نکنیم و مدام بر طبل نقض برجام از سوی آمریکا بکوبیم، مراقب باشیم نقد ها به بهای وحدت شکنی صورت نگیرد. می توان تندترین نقدها را به وجهی سازنده و وحدت زا طرح کرد. مساله امروز ما وحدت است نه تفرقه. آمریکایی که سرشار از تضاد درونی و درحال ترکیدن است با این دگرسازی ها و مصاف ها به دنبال فرافکنی تضادها و آرامش و رهایی مقطعی از این تضادهاست.

وی اظهار داشت: حال آنکه راه حل اساسی در تغییر نظام سرمایه داری است، نه فرافکنی کردن تضادهای آن. ایستادگی درست در برابر این فرافکنی ها گامی اساسی در فروپاشی نظام سرمایه داری است. مقوله مصاف آمریکا و ایران را باید فراتر از منافع ملی دو کشور دانست. این یک مصاف فکری_ معرفتی و تاریخی و دو گفتمان است که به آن اشاره شد.

کارشناس مسایل سیاسی در ادامه بیان کرد: وقتی قرار است اتفاق بزرگی رخ دهد حتماً با یک مصاف رخ می دهد. اما چگونه با این مصاف مواجهه داشته باشیم که با آسیب کمتری روبرو شویم؟ اولا از تمام قابلیت ها و ظرفیت های قدرت نرم خود استفاده کنیم که متاسفانه تاکنون نکرده ایم، ثانیاً اقدام غیر حکیمانه ای نکنیم که بهانه ای دست کسی دهیم. اما فرض کنید ما تمام اقداماتمان را انجام دادیم و تمام تدابیر حکیمانه مان را هم اتخاذ کردیم اما طرف مقابل ما جری تر شد، چه باید کرد؟ آیا باید دست های مان را بالا ببریم؟ به تعبیر شهید مدرس حالا که قرار است بمیریم چرا با دست های خودمان؟ باید محکم بایستیم، دفاع جانانه کنیم و توی دهن متجاوزی بکوبیم که ریشه و تاریخ و فرهنگ ندارد و سرشار از تضاد درونی و بیرونی و رو به اضمحلال است.

افروغ در پایان خاطرنشان کرد: آمریکا اگر حداقل عقل سیاسی داشته باشد باید سیاست های شیطانی خود را در خصوص برجام به اسم نقض برجام از سوی ما دنبال کند. ما باید تا آن جا که امکان دارد این حربه را از او بگیریم. تا آن جا که امکان دارد از وحدت رویه اعضاء برجام علیه خود جلوگیری کنیم، اما نه به قیمت معامله بر سر اهداف اصلی و گفتمانی خود و اگر امر دائر بر خروجمان از برجام باشد باز هم به دلیل نقض برجام از سوی طرف یا طرف های مقابلمان باشد.