دستگیری ۲۷ نفر از عناصر داعش توسط وزارت اطلاعات/ کشف تعدادی سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از دستگیری ۲۷ نفر از عناصر گروهک تروریستی داعش در آستانه تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«تحت عنایات حضرت ولیعصر(عج) و همزمان با دهه مبارک کرامت و در آستانه ی تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران، سربازان گمنان امام زمان (عج) موفق شدند، یک گروه تروریستی وابسته به داعش که قصد انجام اقدامات تروریستی در استان های عمقی و شهرهای مذهبی کشور را داشت؛ طی سلسله عملیات ترکیبی اطلاعاتی شناسایی و قبل از هرگونه اقدام به همراه سلاح و مهمات بازداشت نمایند.

بحمداله در این عملیات که در تبادل اطلاعاتی با یکی از سرویس های منطقه اجرایی گردید؛ از این گروهک تروریستی، تعدادی سلاح جنگی کشف و ضبط گردید.

تروریست ها تلاش داشتند اقلام فوق را با اختفا در لوازم خانگی به کشور منتقل نمایند. در این خصوص ۱۰ نفر در مرکز هدایتی این گروه در آنسوی مرزها و ۱۷ نفر نیز در داخل کشور بازداشت شدند.

شایان ذکر است مقرر بوده ۵ نفر از دستگیر شدگان عملیات داخل کشور را انجام داده و بقیه به عنوان عناصر تدارکاتی و پشتیبانی کننده گروه ایفای نقش نمایند.»