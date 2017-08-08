آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ونزوئلا وضع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه از تصمیم دولت واشنگتن برای اعمال تحریم های جدید علیه مقامات ونزوئلا در هفته پیش رو خبر دادند.

آمریکا قرار است این تحریم ها را که شامل توقیف اموال، ممنوعیت سفر و منع تجارت می شود، به نشانه عدم رضایت از نحوه برخورد با معترضین ونزوئلایی، به دولت کاراکاس تحمیل کند.

البته هنوز درباره لیستی که به احتمال زیاد نام بسیاری از افراد عالیرتبه دولت کاراکاس را در خود خواهد گنجاند، تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

واشنگتن هفته گذشته نیز به نشانه عدم احترام به نتیجه انتخابات مجلس مؤسسان ونزوئلا، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور را تحریم کرد حال آنکه در تاریخ ۲۶ جولای نیز، ۱۳ مقام ونزوئلایی را تحریم کرده بود.

البته گمان نمی رود که در تحریم های جدیدی که قرار است در هفته پیش رو اعمال شود، باز هم شاهد عملی شدن تهدید آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت بر صنعت نفت ونزوئلا باشیم.