به گزارش خبرگزاری مهر، مریم قرسو مترجم کتاب و مدرس موسیقی دانشگاه تهران و فارغالتحصیل دکترای اتنوموزیکولوژی از فرانسه در مورد کتاب «انسانشناسی موسیقی گفت: کتاب «انسانشناسی موسیقی» از سه بخش و پانزده فصل تشکیل شده است، عنوانهای سه بخش اصلی کتاب عبارتاند از «موسیقیشناسی قومی»، «مفاهیم و رفتار» و «مسائل و راهحلها». چنانکه از نام این سه بخش برمیآید، مریام در بخش نخست بر آن است که علاوه بر معرفی تاریخی و اجمالی از شکلگیری مفهومی رشتهای با عنوان «موسیقیشناسی قومی» به ۲ مسأله مهم و بنیادین دیگر یعنی ارائه نظریهای در تعریف این رشته و روش پژوهش میدانی و مطالعاتی بپردازد.
وی در ادامه توضیح داد: در بخش دوم به مفاهیمی پرداخته میشود که در عین ارتباط با مقوله صوت و صدا، به حواس و ادراکات تولیدکننده این صدا، یعنی انسان، مربوط میشود؛ اینکه چگونه حواس مختلف انسانی در دریافت موسیقی با یکدیگر ترکیب میشوند، روند یادگیری موسیقی در انسان و در بطن بومی اقوام مختلف چگونه پیموده میشود و موسیقی چگونه خلق میشود. در عین حال ۲ وجه کاملاً متمایز انسان در مواجهه با موسیقی نیز مورد بحث قرار میگیرد؛ جایگاه اجتماعی موسیقیدان در جوامع مختلف و ارتباط انسانیترین توانایی انسان در ارتباط با موسیقی یعنی زبان.
قرسو در مورد بخش پایانی کتاب گفت: بخش سوم با عنوان «مسائل و راهحلها» به حضور این موارد در متن مطالعه موسیقایی اشاره میکند و موسیقی را در ارتباط با حواس تولیدکننده آن یعنی انسان در کنار هم قرار میدهد و وارد مباحث بسیار پیچیدهای مانند زیباییشناسی و نمادین بودن موسیقی میشود.
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