به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز خبرنگار، پیامی صادر کرد که متن آن در زیر می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

در جهان پر شتاب امروز که اخبار تحولات و رویدادها در کوتاهترین زمان ممکن نشر می‌یابد، سرعت و دقت نظر عنصری تعیین کننده در عرصه خبر محسوب می‌شود. از سوی دیگر گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش چشمگیر شمار کاربران و شهروندان از این ابزار، سبب ارتقاء سطح آگاهی و نیز اعتماد مردم به خبرسازان شده است. از این رو رعایت اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای و پایبندی به اصل صداقت در انتشار اخبار، عاملی تعیین کننده و تمیز دهنده خبر موثق از خبر ناموثق به شمار می‌رود.

اکنون قدرت رسانه از مظاهر قدرت نرم در روابط دولت‌ها شمرده می‌شود و برای حفظ اقتدار و ایفای نقش موثر کشورمان در تحولات منطقه‌ای و جهانی، نیازمند همت و تلاش بیشتر خبرنگاران فرهیخته، سختکوش و اندیشمند هستیم.

لازمه پیشرفت و توسعه همه جانبه و پایدار ایران اسلامی، ارج نهادن به اصحاب رسانه و ایجاد زمینه مساعد برای انتشار آزادانه اخبار و دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات است و خرسندم که دولت تدبیر و امید با راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، گامی موثر در این مسیر برداشته است. همچنین به تقویت رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی اهتمام داشته است؛ به طوریکه مجوز نزدیک به نیمی از مطبوعات کشور در دولت یازدهم صادر شده است.

با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای رسانه و قلم، فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به اصحاب رسانه و سختکوشان عرصه اطلاع رسانی صمیمانه تبریک می‌گویم و از خداوند متعال توفیق بیشتر عزیزان را مسالت دارم.