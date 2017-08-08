اشراف دقیق امنیتی در استان تهران/امنیت تحلیف مثال زدنی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علی نصیری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران طی سخنانی گفت: با توجه به اینکه خبرنگاران در طول سال زحمات زیادی در حوزه اطلاع رسانی می‌کشند، شغل خبرنگاری با اخبار خوب و بد گره خورده است و زحمات خبرنگاران معمولا دیده نمی شود، اما قطعا اقدامات و زحمات شما بسیار موثر است.

وی افزود: انعکاس اخبار بسیج توسط خبرنگاران به عنوان مردمی که دل آن ها با انقلاب است، بسیار در اعتلا فرهنگ بسیج موثر می‌باشد.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران اضافه کرد: کار سپاه سیدالشهدا از سال ۸۹ و ۹۰ آغاز شده است و این ۶ سال بسیار زود گذشت و در تمام این مدت شما نقش مهمی در اطلاع رسانی و ارتباط با مخاطبین داشته‌اید، مخاطبین باید از این اقدامات مطلع باشند.

نصیری با اشاره به فرآیند اقدامات صورت گرفته از سوی حوزه های امنیتی گفت: شروع امسال مصادف با مراسم ارتحال امام و انتخابات بود که فعالیت های خوب سپاه را شاهد بودیم و همچنین حوادث تروریستی که ما را در شرایط خاص امنیتی قرار داد و یک موقعیت امنیتی پایدار میطلبید، در روزهای ماه مبارک رمضان و شب های قدر که متاثر بود از حادثه تروریستی تهران و امنیت برگزاری مراسم نماز عید فطر و راهپیمایی روز قدس که امر امنیت مهم تر جلوه می‌کردو دقت بیشتری نیاز داشت ، گفتنی است که در استان تهران اشراف و رصد دقیق و کامل امنیتی حاکم است همانطور که در مراسم تحلیف و تنفیذ در روزهای گذشته امنیت بسیار خوب و مثال زدنی را شاهد بودیم و حجم زیادی از اقدامات درحوزه های مختلف انجام شد تا بتوانیم از کشور و مردم عزیز به خوبی صیانت کنیم.

وی با بیان اینکه و اعلام این اقدامات به دلیل این است که اگر به درستی در سطح کشور انجام بگیرد می‌تواند منشا خیر و برکت برای کشور و نظام و مردم عزیزمان باشد و نشان دهنده این است که مجموعه با بضاعت کم و امکانات محدود توانسته است اقدامات بسیار خوب و مؤثری را به انجام برساند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با بیان اینکه نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال است افزود: آنچه که امسال سیاست اصلی سازمان بسیج است این است که اقدامات ما باید پیامد محور باشد و اثرات آن را در جامعه به خوبی لمس کنیم، حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی و آسیب های اجتماعی که دغدغه رهبر عظیم الشان است به طور جدی از مؤلفه های برنامه های ما هستند، در سال گذشته در بحث محرومیت زدایی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و توانستیم روستای سیمون را با ۴۹ خانوار احیا کنیم و در حوزه دهستان‌های محروم ۳ دهستان هدف گذاری شده و شناسنامه های نیازمندی های این ها تدوین شده است.

نصیری در ادامه بیان داشت: در بخش های مختلف دهستان ها دارای برنامه کاملی هستیم و جلساتی با مجموعه استانداری برگزار کرده ایم و در مناطق محروم در سال گذشته روستای محمد آباد که ۳۸ سال از آب شرب محروم بودند از این نعمت برخوردار شدند و بازسازی و ترمیم خانه های محروم با همکاری کمیته امداد در سال گذشته صورت گرفت و امسال نیز توافقنامه خوبی را خواهیم داشت و اعلام کرده ایم که ما از آمادگی صد در صد برخورداریم که خانه های محروم را مورد بازسازی قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه ما دو برنامه برای مناطق محروم و آسیب دیده داریم گفت: مناطق محروم به واسطه محرومیت دچار آسیب های اجتماعی می‌شوند مثلا نرخ اعتیاد و مواد مخدر در برخی از این نقاط بسیار بالا رفته است و ما ۱۸ منطقه را در برنامه خود در هر دو حوزه محرومیت زدایی آسیب های اجتماعی قرار داده ایم که این ۱۸ منطقه آسیب دیده از نظر موضوع اعتیاد و فراوانی مواد مخدر در صدر بالایی قرار دارد، این مناطق را به عنوان برنامه های بومی محلی در نظر گرفته ایم، مثلا از نظر تعداد معتادین در این مناطق به طور چشمگیری با کاهش و اعتیادزدایی روبرو هستیم.

وی افزود: ما یک برنامه کامل برای این اقشار داریم و اولین گام ما توجیه کردن مسئولین محلی و همگام شدن آنها بود و دومین کار بحث اقدامات توجیه خانواده ها بود و همچنین با ورود به مدارس نسبت به توجیه دانش آموزان و معلمین کارهای خوبی انجام شده است و در سال جاری ۱۶۰ نشست کارگاهی با خانواده های دانش آموزان و معلمین صورت گرفته است.

نصیری افزود: در فصل تابستان برنامه های نشاط و تعالی را در مساجد پایه گذاری کرده ایم، افراد آسیب دیده را به افراد متخصص برای درمان معرفی کردیم و بخشی هم به خانواده های آسیب دیده اختصاص دادیم و بحث توانمند کردن خانواده ها نیز کارهایی انجام شده که با کمک فنی حرفه ای و پرداخت تسهیلات فراهم شده که بخشی از کمیته امداد و بخشی بصورت کمک های محلی و بخشی را نیز خود سپاه از محل اقتصاد مقاومتی تامین کرده است.

وی گفت: در منطقه اوزون تپه پردیس وضعیت بسیار بدی از نظر محرومیت داشتیم که با توافقاتی که شده است در حال ساخت ۴۰ منزل برای فاز یک این محرومین هستیم و هدف ما ۲۳۰ منزل در نهایت است لازم به ذکر است که بگوییم کار ما منزل سازی نیست و تنها در حال محرومیت زدایی هستیم و در حوزه اشتغال زایی جهت و سمت و سوی رجعت به روستاها را داریم و گروه های جهادی ما سال گذشته به استانهای محروم می رفتند اما امسال به محرومیت های خود استان تمرکز کردیم و در حال حاضر بانک اطلاعاتی بسیار خوب از محرومیت های موجود در استان هستیم.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران بیان داشت: امسال گروه های جهادی پزشکی نیز در داخل استان متمرکز شده است، برخی از عزیزان محروم نیاز به سیر درمانی خاص دارند که این عزیزان را در این مسیر قرار می دهیم و در بحث اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی نیز به طور هدفمند در بحث تولید و تسهیلات تولیدی ورود کردیم و در حال پایگاه محور کردن گروه های جهادی هستیم و پس از استقرار دولت جدید، با جلسات با مسئولین مورد نظر ایجاد هم افزایی خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: مولفه امنیت این روزها اهمیت بیشتری دارد و تنفیذ و تحلیف نشان داد که بسیجیان با هر نشانه ای در صحنه هستند و در برقراری امنیت در استان موفق عمل کرده اند.