اعلام برنامه زمانبندی مسابقات مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه زمانبندی مسابقات مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا در منطقه جنوب و مرکز آسیا با حضور ۷ تیم در دو گروه از ۲۳ لغایت ۲۵ مهرماه ۹۶ به میزبانی تبریز در ورزشگاه پورشریفی برگزار می شود.
گروه A: ازبکستان – قرقیزستان – ترکمنستان – نپال
گروه B : ایران – تاجیکستان - افغانستان
برهمین اساس زمان برگزاری مسابقات به شرح زیر اعلام می شود:
یکشنبه ۲۳ مهر
ازبکستان – نپال – ساعت ۱۴
قرقیزستان – ترکمنستان – ساعت ۱۶:۳۰
افغانستان – ایران – ساعت ۱۹
دوشنبه ۲۷ مهر
نپال – قرقیزستان – ساعت ۱۴
ترکمنستان – ازبکستان – ساعت ۱۶:۳۰
تاجیکستان – افغانستان – ساعت ۱۹
سه شنبه ۲۵ مهر
ازبکستان – قرقیزستان – ساعت ۱۴
ترکمنستان – نپال – ساعت ۱۶:۳۰
ایران – تاجیکستان – ساعت ۱۹
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