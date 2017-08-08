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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

اعلام برنامه زمانبندی مسابقات مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا

اعلام برنامه زمانبندی مسابقات مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا

برنامه زمانبندی رقابت های مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا در منطقه جنوب و مرکز آسیا که به میزبانی تبریز برگزار می شود، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه زمانبندی مسابقات مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا در منطقه جنوب و مرکز آسیا با حضور ۷ تیم در دو گروه  از ۲۳ لغایت ۲۵ مهرماه ۹۶ به میزبانی تبریز در ورزشگاه پورشریفی برگزار می شود.

گروه A: ازبکستان – قرقیزستان – ترکمنستان – نپال
گروه B : ایران – تاجیکستان - افغانستان

برهمین اساس زمان برگزاری مسابقات به شرح زیر اعلام می شود:

یکشنبه ۲۳ مهر
ازبکستان – نپال – ساعت ۱۴
قرقیزستان – ترکمنستان – ساعت ۱۶:۳۰

افغانستان – ایران – ساعت ۱۹

دوشنبه ۲۷ مهر
نپال – قرقیزستان – ساعت ۱۴
ترکمنستان – ازبکستان – ساعت ۱۶:۳۰
تاجیکستان – افغانستان – ساعت ۱۹

سه شنبه ۲۵ مهر
ازبکستان – قرقیزستان – ساعت ۱۴
ترکمنستان – نپال – ساعت ۱۶:۳۰
ایران – تاجیکستان – ساعت ۱۹

کد مطلب 4053363

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