اعلام برنامه زمانبندی مسابقات مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه زمانبندی مسابقات مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا در منطقه جنوب و مرکز آسیا با حضور ۷ تیم در دو گروه از ۲۳ لغایت ۲۵ مهرماه ۹۶ به میزبانی تبریز در ورزشگاه پورشریفی برگزار می شود.

گروه A: ازبکستان – قرقیزستان – ترکمنستان – نپال

گروه B : ایران – تاجیکستان - افغانستان

برهمین اساس زمان برگزاری مسابقات به شرح زیر اعلام می شود:



یکشنبه ۲۳ مهر

ازبکستان – نپال – ساعت ۱۴

قرقیزستان – ترکمنستان – ساعت ۱۶:۳۰

افغانستان – ایران – ساعت ۱۹



دوشنبه ۲۷ مهر

نپال – قرقیزستان – ساعت ۱۴

ترکمنستان – ازبکستان – ساعت ۱۶:۳۰

تاجیکستان – افغانستان – ساعت ۱۹



سه شنبه ۲۵ مهر

ازبکستان – قرقیزستان – ساعت ۱۴

ترکمنستان – نپال – ساعت ۱۶:۳۰

ایران – تاجیکستان – ساعت ۱۹