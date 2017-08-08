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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

بادامچیان در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار:

شاهد «باندبازی» در انتخابات بودیم/ لزوم رعایت احترام متقابل

شاهد «باندبازی» در انتخابات بودیم/ لزوم رعایت احترام متقابل

عضو حزب موتلفه اسلامی گفت: در این انتخابات ما شاهد برخی باند بازی ها بودیم که ان شاالله بتوانیم رعایت اخلاق کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان عضو حزب موتلفه اسلامی در نشست گرامیداشت روز خبرنگار که صبح امروز در هتل تهران برگزار شد اظهار کرد: ما باید برای تکمیل خبر رسانی کار کنیم و باید یک منشور خبری خوبی تهیه شود.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار و شهید صارمی گفت: یاد و خاطره خبرنگارانی که در جبهه سوریه به شهادت رسیدند را نیز گرامی می داریم.

عضو حزب موتلفه اسلامی افزود: در این انتخابات ما شاهد برخی بداخلاقی ها و عدم رعایت امانت داری و باند بازی بودیم که ان شالله بتوانیم رعایت اخلاق کنیم.

وی با اشاره به فعالیت حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: ما در انتخابات اعلام کردیم رقابت سالم و منطقی داریم لذا اگر حاکمیت اصلی احترام متقابل باشد مشکلات اثری ندارد.

کد مطلب 4053384

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