شاهد «باندبازی» در انتخابات بودیم/ لزوم رعایت احترام متقابل

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان عضو حزب موتلفه اسلامی در نشست گرامیداشت روز خبرنگار که صبح امروز در هتل تهران برگزار شد اظهار کرد: ما باید برای تکمیل خبر رسانی کار کنیم و باید یک منشور خبری خوبی تهیه شود.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار و شهید صارمی گفت: یاد و خاطره خبرنگارانی که در جبهه سوریه به شهادت رسیدند را نیز گرامی می داریم.

عضو حزب موتلفه اسلامی افزود: در این انتخابات ما شاهد برخی بداخلاقی ها و عدم رعایت امانت داری و باند بازی بودیم که ان شالله بتوانیم رعایت اخلاق کنیم.

وی با اشاره به فعالیت حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: ما در انتخابات اعلام کردیم رقابت سالم و منطقی داریم لذا اگر حاکمیت اصلی احترام متقابل باشد مشکلات اثری ندارد.