ارسال ۸۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره «مردم و رادیو»

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا افتخاری دبیر جشنواره فرهنگی هنری «مردم و رادیو» بیان کرد: تا امروز با وجود اینکه ۲ هفته از آغاز به کار جشنواره می گذرد حدود ۸۰۰ اثر به دبیرخانه رسیده است و اصفهانی ها بیشترین آثار را به دبیرخانه فرستادند.

دبیر جشنواره فرهنگی هنری «مردم و رادیو» ادامه داد: بیشتر این آثار در حوزه طنز و موسیقی است.

افتخاری با بیان اینکه این جشنواره مردمی و آماتور است که در آن قالب‌های غیر رادیویی را نیز گنجانده ایم، تصریح کرد: ما از همه کسانی که رادیو را گوش می کنند و فکر می کنند می تواند نقشی در رادیو داشته باشند و برنامه سازی کنند، می خواهیم که در این مسابقه شرکت کنند.

مخاطبان رادیو ایران و علاقمندان به شرکت در جشنواره فرهنگی هنری «مردم و رادیو» تا ۱۵ شهریورماه فرصت دارند که آثار خود را با فرمت ها و قالب های مورد نظر به وب سایت جشنواره به نشانی: www.iranemanfestival.ir ارسال کنند.