نشست مسأله کپی رایت و مرجع دهی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و نُهمین نشست علمی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد با عنوان «مسأله کپی رایت و مرجع دهی در تحقیق علمی» روز چهارشنبه۱۸ مرداد در این کتابخانه عمومی برگزار می شود.

دبیر این نشست مهدی زارع بوده و داریوش مطلبی و علی پیرحیاتی در آن سخنرانی خواهند کرد. سوءرفتارهای علمی و مشکلات استناددهی در آثار دانشگاهی و راهکارهایی برای حل معضل دانلود غیرقانونی موضوعاتی هستند که سخنرانان این برنامه مورد بررسی قرار می دهند.

در حاشیه نشست مذکور، نمایشگاه موضوعی کتاب از منابع مرتبط موجود در کتابخانه برپا می شود.

این نشست فردا چهارشنبه ۱۸ مرداد از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می شود.