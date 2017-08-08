استعفاء امام جمعه پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین رحمتی نیا بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه طی سخنانی گفت: شهادت شهید صارمی، در ۱۷ مرداد بهانه ای برای تجلیل و قدردانی از زحمات خبرنگاران شد، اگر خبرنگار فردی مومن و زیرک باشد، تمام لحظات خبرنگاری عبادتی ارزشمند است و اگر مومن نبوده و اهل دنیا باشد، تمام لحظات خبرنگاری او برای شیطان خبرنگاری خواهد کرد.

وی ادامه داد: شما عزیزان که مومن و متدین هستید و ایمان به خدا و پیامبر(ص) دارید باید مراقب نگاه، نوشتن، حرف زدن و راه رفتن باشید و طوری رفتار کنید تا شیطان نفس نتواند بر شما مسلط شود و با یک خبر دروغ حق را ناحق جلوه دهید، لذا سعی کنید خبرنگار خدایی و رحمانی باشید و حرکت در این مسیر یک تکلیف است و از این بابت باید به شما خبرنگاران مومن تبریک گفت.

امام جمعه پیشوا گفت: بحمدالله شهر پیشوا به لحاظ سابقه معنوی و ایمانی از نیروهای خوب، انقلابی و متدین بهره می برد و این نیروها در ابعاد و زوایای مختلف تلاش می کنند و در عرصه خبر حق را برای خدا می گویند.

رحمتی نیا که جمعه گذشته آخرین نماز جمعه پیشوا را اقامه کرد، افزود: من خودم و به دلخواه خودم از سمت امامت جمعه پیشوا استعفا دادم، از چند ماه پیش خدمت برخی دوستان عرض کردم و به دلایلی که به دوستان مطرح کردم استعفا دادم، در این شرایط تکلیف من استعفا است و خود بنده با اراده خود کنار رفتم.

وی با اشاره به اصرار برخی دوستان برای پس گرفتن استعفا تا چند روز پیش، گفت: من به تشخیص خودم از تصمیم گرفته شده بازنگشتم و استعفا دادم.