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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

استعفاء امام جمعه پیشوا

استعفاء امام جمعه پیشوا

پیشوا- امام جمعه پیشوا در جمع خبرنگاران از استعفاء خود از امامت جمعه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین رحمتی نیا بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه طی سخنانی گفت: شهادت شهید صارمی، در ۱۷ مرداد بهانه ای برای تجلیل و قدردانی از زحمات خبرنگاران شد، اگر خبرنگار فردی مومن و زیرک باشد، تمام لحظات خبرنگاری عبادتی ارزشمند است و اگر مومن نبوده و اهل دنیا باشد، تمام لحظات خبرنگاری او برای شیطان خبرنگاری خواهد کرد.

وی ادامه داد: شما عزیزان که مومن و متدین هستید و ایمان به خدا و پیامبر(ص) دارید باید مراقب نگاه، نوشتن، حرف زدن و راه رفتن باشید و طوری رفتار کنید تا شیطان نفس نتواند بر شما مسلط شود و با یک خبر دروغ حق را ناحق جلوه دهید، لذا سعی کنید خبرنگار خدایی و رحمانی باشید و حرکت در این مسیر یک تکلیف است و از این بابت باید به شما خبرنگاران مومن تبریک گفت.

امام جمعه پیشوا گفت: بحمدالله شهر پیشوا به لحاظ سابقه معنوی و ایمانی از نیروهای خوب، انقلابی و متدین بهره می برد و این نیروها در ابعاد و زوایای مختلف تلاش می کنند و در عرصه خبر حق را برای خدا می گویند.

رحمتی نیا که جمعه گذشته آخرین نماز جمعه پیشوا را اقامه کرد، افزود: من خودم و به دلخواه خودم از سمت امامت جمعه پیشوا استعفا دادم، از چند ماه پیش خدمت برخی دوستان عرض کردم و به دلایلی که به دوستان مطرح کردم استعفا دادم، در این شرایط تکلیف من استعفا است و خود بنده با اراده خود کنار رفتم.

وی با اشاره به اصرار برخی دوستان برای پس گرفتن استعفا تا چند روز پیش، گفت: من به تشخیص خودم از تصمیم گرفته شده بازنگشتم و استعفا دادم.

کد مطلب 4053830

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