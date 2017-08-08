از انتقاد به سهم درآمدهای پایدار شهری تا رعایت انصاف در عملکرد

به گزارش خبرنگار مهر ، پس از ارائه گزارش مالی شهرداری تهران توسط قدرت گودرزی اعضای شورای اسلامی شهر تهران نکاتی را در مورد آن مطرح کردند.

محمد مهدی تندگویان نایب رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تحقق ۳ درصدی درآمد های پایدار در طول ۱۲ سال فاجعه است گفت: ما بار ها اعلام کرده ایم که اگر شهرداری بدهکاری نداشته باشد خوشایند ما نیز خواهد بود چرا که عملکرد مطلوب شورا را نشان خواهد داد اما بیاییم در این زمینه شفاف سازی کنیم.



وی ادامه داد: بحث درآمدهای پایدار برای بنده حل نشده است . اتفاقی که در عرض ۱۲سال گذشته افتاده، این است که شما فقط توانسته اید سه درصد درآمد پایدار در شهر ایجاد کنید و این برای ۱۲سال فاجعه است.



تندگویان افزود : اینکه گفته شود عوارض توسط قانون از شهروندان اخذ می شود، ایجاد و توسعه درآمد پایدرا شهری نیست. این ها پیگیری مطالبات قانونی و حقوقی شهروندی از شهرداری و جزو وظایف شهرداری و شوراست. آن چیزی که شما طبق گزارشتان اعلام کردید در ۱۲ سال گذشته سهم از مشارکت ها و قرادادهای مشارکتی ۳درصد است که بعضی از آن ها هم درآمد پایدار نیست ؛ چراکه قرارداد مشارکتی است که درآمدی حاصل کرده و تمام شده یعنی پایدار نیست.



وی تصریح کرد: بنابراین در ۱۲سال گذشته شهرداری تهران، بر اساس این گزارش و با ادعایی که می کند فقط سه درصد درآمد پایدار ایجاد کرده است نه اینکه پیگیری عوارض کند.

تندگویان تصریح کرد: من همچنان اعتقاد دارم برند شهروند خود به تنهایی ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد پس چگونه است که در واگذاری شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر بیان می شود ۳ هزار میلیارد تومان ارزش واگذاری بوده است.



نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: همین ایراداتی که برخی اعضای کنونی به عملکرد شورا می گیرند فردا انجام ندهند شهر اداره نمی شود.



دوستی افزود : کار نگهداشت شهر با تهاتر انجام می شود. تهاتر یک اقدام قانونی و مصوب خود شورا است که اگر امروز از سوی شهرداری انجام شود به آن خرده می گیریم. همچون تهاتر زمین ملاصدرا که بانک شهر آن را به عنوان بدهی اش برداشته است و بانک مرکزی نیز مجوز آن را برای کاهش بدهی های بانک تائید کرده است.



وی با انتقاد از اینکه برخی اعضا پالس هایی می دهند که بیشتر ریشه در جانبداری های سیاسی دارد، بیان کرد: نگوییم شهر سوخته بگوییم می خواهیم بیاییم مشکلات را اصلاح کنیم. حل مشکل کنیم شهر فروزان است فروزانترش کنیم. باید تلاش کنیم و اقدامات را زیر سوال نبریم.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه باید تهاتر در شهر انجام شود زیرا یک اقدام قانونی است ، خاطر نشان کرد: ۴۵ درصد بودجه شهرداری غیر نقدی است و جالب است در پایان دوره به این میزان ایراد می گیریم.



دوستی گفت: چرا مردم را مایوس می کنید. ایندگان بیایند بهتر کار کنند. اینکه شورا را زیر سوال ببریم آنهم در رسانه ها برای خوشایند عده ای ، روا و صلاح نیست.



احمد حکیمی پور نیز گفت: تناسب و نسبت درآمدها و هزینه ها در ۱۲ سال گذشته، مورد سوال است. از گزارش ارائه شده مشخص نشد که درآمدهای شهر تهران با هزینه‌های آن در ۱۲ سال اخیر انطباق و تناسب دارد، یا خیر؟ و تراز آن مثبت یا منفی است؟



حکیمی پور گفت: ما نمی گوییم شهرداری کاری نکرده و نمی خواهیم عملکرد آن را زیر سوال ببریم. اما آیا این هزینه ها با خروجی‌ها تناسب دارد یا خیر؟ مدیری ممکن است با ۵۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون کار عرضه کند که به او می گویند مدیر موفق. از طرف دیگر مدیری ممکن است با ۱۰۰ میلیون تومان، ۵۰ میلیون کار عرضه کند که بدیهی است عملکرد مطلوبی نداشته است. سوال اصلی من در خصوص مدیریتِ درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۱۲ سال گذشته این است که بدانیم مدیریت منابع و مصارف شهر با چه کیفیتی انجام شده است.



وی افزود: مطالبات شهرداری تهران از دولت، نکته‌ دیگر است. آیا طرف مقابل هم این مطالبات را قبول دارد؟ اینجا ۱۹ هزار میلیارد مطرح شد. دولت حرف های دیگری دارد و اعداد و ارقام اعلامی از سوی شهرداری و دولت با یکدیگر همخوانی ندارد و باید این تعارض را روشن کنیم.

پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت : دیروز یک خط دیگر مترو افتتاح شد پس این راهم به شهر سوخته اضافه کنید ، باغ کتاب و خط ۶ و خط ۷ و سایر خدمات بزرگ را که در این دوره ایجاد شدندرا نیز به شهر سوخته اضافه کنید و امیدواریم که در شورای بعد بیایند و آوار برداری کنند. برمی دارند.



وی با بیان اینکه ما نمی دانیم چگونه خطوط راه اندازی شده مترو در گذشته ایمن بودند ولی در این برهه زمانی ناایمن شده اند گفت: برنامه های ارائه شده توسط نامزدهای شهرداری در واقع نسخه برداری از برنامه های شهردار کنونی تهران است از این روی آنها نیز بی برنامه هستند. این درحالی است که آرزوی شهردار اول ساخت برج میلاد بود وامروز شاهد کارهای بسیار بزرگ در آن بوده ایم و امروز در عملکرد شهرداری، برنامه به برنامه و کارنامه به کارنامه مشخص است. امیدوارم در سال اول شهرداران آتی گزارشی از آوار برداری و سوخته برداری از شهر ارائه دهند.



رضا تقی پور سخنگوی شورا با بیان اینکه برخی از عزیزان مشق انشا می کنند در حالی که هم اکنون موقع حساب است گفت : بنا به گفته برخی دوستان اگر ارزش شهروند و شهر آفتاب ۱۰ ها هزار میلیارد است که این امر نشان دهنده ی همیت شهرداری در افزایش دارایی ها بوده و میراث گرانبهایی که برای آیندگان باقی گذاشته است .



وی افزود: ما منکر هزینه های وارد آمده بر دولت نیستیم اما به عنوان نماینده مردم نباید زیر حق و حقوق شهروندان تهرانی بزنیم و از مطالبات شهرداری از دولت چشم پوشی کنیم امری که خود دولت نیز منکر آن نیست.



اقبال شاکری نیز گفت: انتقادات و سوالات اگر تخریبی باشند پاسخی ندارد و از قبل ارائه دهنده را محکوم کرده و منتظر پاسخ نیستیم . این نوع برخورد با گزارشات بدون تاثیر می باشد.



وی ادامه داد: اعلام اینکه پروژه های نیمه کاره جز بدهی شهرداری می باشد کاری غلط است . پروژه های دولت و شهرداری بر اساس قرارداد اجرایی پروژه است نه تعهد مالی. گفتن این مطالب از منظر نمایندگی مردم شائبه عدم اطلاع شورا از مبانی اولیه موضوعات را نشان می دهد.



وی افزود : کاهش اصلاحیه بودجه ها از ۳.۵ هزار میلیارد تومان ذدر ابتدای دوره چهارم به ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ دستاورد بزرگ مالی شورای چهارم است.



مهدی چمران نیز گفت: براساس اعلام معاون شهردار میزان بدهی‌های شهرداری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و میزان مطالبات شهرداری از دولت نیز حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که میزان دارایی‌ها و املاک شهرداری در این ۱۲ سال ۲ برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه طی سالیان اخیر درآمدهای پایدار شهرداری‌ها دستخوش تغییرات قرار گرفته است افزود: حالا دولت لایحه‌ای را به مجلس داده که براساس آن عوارض از درآمدهای پایدار شهرداری حذف می‌شود و اصولا عوارض را از قانون بودجه حذف و به مالیات تبدیل کردند به گونه‌ای که عوارض محلی و شهری به خزانه دولت واریز و شهرداری‌ها برای گرفتن این پول‌ها باید منتظر مجوز استانداری‌ها باقی بمانند که امیدواریم این مساله اصلاح شود و در دوران گذار که مدیریت فعلی رفته و مدیریت بعدی مستقر می‌شود، شاهد اتفاق بدی در این خصوص نباشیم.

رحمت اله حافظی دنیز پس از ارائه گزارش معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از کار ویژه های شورا نظارت است، تاکید کرد: این نظارت می تواند استطلاعی یا استصوابی باشد. رویه کنونی استطلاعی است در حقیقت، با رویه موجود، شان شورا را تنزل داده اید.



وی ادامه داد: ما بارها و بارها خواسته ایم که هیات رئیسه، گزارش هایی که به صحن شورا ارائه می شود را قبلا به کمیسیون ها ارسال کند تا اعضا مطالعه کنند و سپس گزارش به صحن ارائه شود، البته امیدواریم این مشکل در شورای بعدی حل شود.



رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین ادامه داد: انتظار داریم معاون مالی شهرداری تخصیص منابع را در ماموریت های شش گانه به تفکیک مشخص کنند، همچنین با توجه به اینکه به طور اختصاصی برای سال ۹۶ دو درصد عوارض ایمنی برای آتش نشانی تصویب شده است در این زمینه نیز گزارشی ارایه شود.



وی با بیان اینکه اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که پرداخت بخشی از حقوق پرسنل در ماه های گذشته از طریق وام از بانکها صورت گرفته است، گفت: اگر این موضوع صحت داشته باشد، بازپرداخت این وام را چگونه متعهد شده اید؟ انتظار داریم تحقق درآمدها به تفکیک تملک دارایی سرمایه ای و مالی نیز ارائه شود و اعلام کنید که از سال ۸۴ تا کنون چقدر تملک دارائی فروخته و به چه میزان ایجاد کرده اید



حافظی تاکید کرد: گزارش ارائه شده توسط معاون شهردار، یک گزارش کور است که نمی توان درباره آن قضاوت کرد، قبلا هم خواسته بودیم که معاونین شهردار در ارائه گزارشات خود، مبتنی بر تکالیف برنامه پنجساله دوم گزارش دهند تا قابلیت ارزیابی داشته باشد.