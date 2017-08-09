جباروف همچنان در ترکیب ثابت و جباری در لیست ۱۸ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب هفته سوم لیگ برتر جمعه شب در خانه خود میزبان تراکتورسازی تبریز است. دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است. علیرضا منصوریان که از ابتدای فصل تاکنون به دلایل مختلف نتوانسته از همه داشته‌های خود استفاده کند، در هفته سوم هم سه بازیکن این تیم را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

سرمربی آبی پوشان که در هفته گذشته از سرور جباروف ازبک در ترکیب ثابت تیمش استفاده کرد و در دقایق پایانی بازی مجتبی جباری را به جای وی وارد زمین مسابقه کرد، در هفته سوم هم به احتمال زیاد از همین فرمول استفاده خواهد کرد و همچنان نبض خط میانی تیمش را به طراح ازبکستانی خواهد سپرد. علیرضا منصوریان بر همین اساس از مجتبی جباری هم در نیمه دوم بعنوان بازیکن جانشین استفاده می‌کند.

شاگردان علیرضا منصوریان در چارچوب رقابت‌های هفته سوم جام خلیچ فارس از ساعت ۲۰:۴۵ جمعه شب در ورزشگاه آزادی میزبان تیم تراکتورسازی تبریز است. هیچ یک از دو تیم در دو هفته ابتدایی لیگ برتر پیروزی به دست نیاورده اند و از همین رو این دیدار برای دو تیم اهمیت زیادی دارد.