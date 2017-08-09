به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید با هدایت زین‎الدین زیدان موفق شد به یک جام دیگر اروپایی دست پیدا کند و در سوپرکاپ اروپا با نتیجه ۲ بر یک منچستریونایتد مورینیو را شکست دهد.

این تیم برای فصل جدید با سیستمی جدید کار کرد و خیلی‎ها معتقدند رئال با این سیستم بهتر کار کرده است. زیدان درباره این موضوع گفت: در این تیم انقلاب نشده است، فقط شرایط کارمان این‌طور است. ما بازیکنان با استعداد زیادی داریم که سخت تلاش می‎کنند. در نتیجه با بازیکنانی که تشنه بردن هستند ما می‎توانیم به بردهای زیادی برسیم.

زیدان در ادامه گفت: بازی عالی بود، در نیمه دوم کمی اذیت شدیم، اما طبیعی است. اگر گرت بیل گل سوم را می‎زد بازی تمام شده بود. اما تیم ما شخصیت خوبی دارد و به این دلیل برنده شدیم.

رئال مادرید حالا در ۶۶ بازی پشت سر هم گل زده است: می‎دانیم که وقتی فصل شروع شود رقبای خوبی هستند که باید مقابلشان بازی کنیم. می‎خواهیم آماده باشیم و همه‌چیز به بهترین شکل پیش برود. باید بهتر از ۳ یا ۴ بازی آخرمان باشیم.

زیدان در پایان گفت: تیم‎های زیادی هستند که می‎‏توانند کار را برای ما سخت کنند، اما می‎خواهیم پیشروی کنیم و سعی کنیم برنده همه جام‎ها باشیم. تیم‎های زیادی هستند که توانایی شکست‌دادن ما را دارند، فصل هم طولانی است و مطمئنم سال سختی پیش رویمان است. اما هدف ما این است که ادامه دهیم.