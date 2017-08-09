به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید با هدایت زینالدین زیدان موفق شد به یک جام دیگر اروپایی دست پیدا کند و در سوپرکاپ اروپا با نتیجه ۲ بر یک منچستریونایتد مورینیو را شکست دهد.
این تیم برای فصل جدید با سیستمی جدید کار کرد و خیلیها معتقدند رئال با این سیستم بهتر کار کرده است. زیدان درباره این موضوع گفت: در این تیم انقلاب نشده است، فقط شرایط کارمان اینطور است. ما بازیکنان با استعداد زیادی داریم که سخت تلاش میکنند. در نتیجه با بازیکنانی که تشنه بردن هستند ما میتوانیم به بردهای زیادی برسیم.
زیدان در ادامه گفت: بازی عالی بود، در نیمه دوم کمی اذیت شدیم، اما طبیعی است. اگر گرت بیل گل سوم را میزد بازی تمام شده بود. اما تیم ما شخصیت خوبی دارد و به این دلیل برنده شدیم.
رئال مادرید حالا در ۶۶ بازی پشت سر هم گل زده است: میدانیم که وقتی فصل شروع شود رقبای خوبی هستند که باید مقابلشان بازی کنیم. میخواهیم آماده باشیم و همهچیز به بهترین شکل پیش برود. باید بهتر از ۳ یا ۴ بازی آخرمان باشیم.
زیدان در پایان گفت: تیمهای زیادی هستند که میتوانند کار را برای ما سخت کنند، اما میخواهیم پیشروی کنیم و سعی کنیم برنده همه جامها باشیم. تیمهای زیادی هستند که توانایی شکستدادن ما را دارند، فصل هم طولانی است و مطمئنم سال سختی پیش رویمان است. اما هدف ما این است که ادامه دهیم.
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