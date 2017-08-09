توضیحات وزارت کشور در خصوص لایحه جامع انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مصاحبه رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با یکی از خبرگزاری ها در خصوص تأخیر در ارائه لایحه جامع انتخابات ، وزارت کشور با صدور یک جوابیه، به ابهامات مطرح شده پاسخ داد و توضیحات مهمی را در این خصوص ارائه کرد.

بنا بر این گزارش، متن کامل این جوابیه بدین شرح است:

باسمه تعالی

نظر به انتشار مصاحبه آقای کولیوند رئیس محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تأخیر در ارائه لایحه جامع انتخابات که در مورخ ۱۵-۵-۱۳۹۶در یکی از خبرگزاری ها منتشر و در برخی دیگر از رسانه ها باز نشر یافت، توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهام مطرح شده اعلام می شود:

۱- لایحه جامع انتخابات که حاصل تجربیات بیش از ۳۰ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران متخصص در این امر و منطبق با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد در بیش از ده ها جلسه تخصصی، مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت و در تاریخ ۳-۶-۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و با تشکیل ۲۱ جلسه کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت با حضور وزیر محترم کشور بررسی و به تصویب رسید.

۲- از سوی دیگر به جهت همزمانی ارسال لایحه مزبور با برگزای انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر گردید که با در نظر گرفتن آسیب های احتمالی دو انتخابات اخیر (ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی) و ادغام مواد اصلاحی قانون شوراها و با کسب نقطه نظرات قوه محترم قضائیه بویژه در بخش جرم و مجازاتها، لایحه جامع مجدداً بررسی و به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد، و در حال حاضر لایحه مزبور در حال طی مراحل تنقیحی می باشد.

۳- به جهت اهمیت موضوع برای دولت و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات، مراتب فوق در نامه شماره ۱۰۱۸۸۵ مورخ ۹-۸-۱۳۹۵ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده و بعلاوه؛ گزارش کامل انجام مراحل تدوین لایحه و توضیحات موجود در خصوص علل عدم ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی (جهات فوق الذکر) توسط وزیر محترم کشور به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارائه و همچنین اخیراً از سوی نمایندگان وزارت کشور در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، مطرح شده است.

۴- بر این اساس و با عنایت به تکمیل روند بررسی ها در خصوص لایحه جامع انتخابات، این لایحه بزودی در جلسه هیأت دولت مطرح و پس از تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی، ارسال خواهد شد. همچنین لازم است، از بذل توجه نمایندگان محترم نسبت به تسریع در امور قدردانی شود.

مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور