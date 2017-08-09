کاندیدای وزارت نباید صاحب بنگاه خصوصی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه بهارستان با موضوع «ویژگی‌های کابینه دوازدهم» با حضور حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روی آنتن شبکه رادیویی گفتگو رفت.

وی درباره ویژگی‌های وزرای کابینه دوزادهم گفت: اولین مشخصه یک وزیر، مقید بودن به اصول و موازین اسلامی، نظم در امور و اهمیت دادن به نظام اسلامی است؛ یعنی خود را سرباز نظام و خدمتگذار مردم و نظام بداند و عاشق کاری باشد که به عهده او گذاشته می‌شود.

نوروزی افزود: یک کاندیدای حضور در جمع وزرای دولت، همچنین باید ضد آمریکا و امپریالیسم باشد و به جهان‌بینی اسلامی دقت کافی داشته باشد. وزیر پیشنهادی از نظر سنی هم نه خیلی جوان و نه خیلی مسن باشد، باید دارای تجربه بوده و کارآزموده باشد. شخصی که کاندیدای وزارت می‌شود، قطعا نباید صاحب بنگاه خصوصی باشد. خالص و بدون هیچ تفکر جانبی در خدمت وزارتخانه باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: وزیر مورد نظر برای کابینه دولت، باید از بدنه همان وزارتخانه انتخاب شود. مثلا برای وزرات کشور باید پیش از این بخشدار و فرماندار و استاندار و ... بوده باشد. اگر شخصی بدون تفکر اینچنینی برای یک وزارتخانه انتخاب شود، موفق نخواهد بود. همچنین در پرونده وزیر نباید حتی یک اخطار و توبیخ وجود داشته باشد. فردی که متعلق به خانواده‌ای اصیل و شریف و نجیب باشد. وقتی با این ویژگی‌ها فردی انتخاب شود، قطعا موفق خواهد شد.

وی درباره نوع تعامل دولت و مجلس در بررسی وزرای پیشنهادی برای کابینه دوزادهم گفت: اگر شخص ناصالح و خارج از دایره ویژگی‌های ذکر شده معرفی شود، مجلس به‌عنوان متشرع، به دفاع از ملت ناچاریم درباره صلاحیت فرد معرفی شده صحبت کنیم و اگر طبق گفته دکتر روحانی، کابینه کارآمد معرفی شود، ما هم از کابینه و افراد پیشنهادی دفاع خواهیم کرد.

نوروزی همچنین در پاسخ به این مساله که «آیا گروه‌هایی که در زمان انتخابات از رئیس‌جمهور حمایت کردند، آیا امروز این حق را دارند که در کابینه سهمی داشته باشند؟» اظهار کرد: خیر. اینطور نیست که گروه‌های خاصی از ایشان دفاع کرده باشند. می‌توان گفت که این ویژگی‌های شخص آقای روحانی بوده که موجب شده رای بیاورد. البته گروه‌ها نیز تاثیر داشتند، ولی اینکه امروز ادعای سهم‌خواهی داشته باشند، معنا ندارد. رئیس‌جمهور باید بداند که این دوره، دوره حیات و ممات برای ایشان است. ما در بسیاری از شاخصه‌های بین‌المللی مانند اقتصاد، کسب‌وکار، مبارزه با فساد، مدیریت و تجارت عقب هستیم. رئیس‌جمهور باید جدی کار کرده و وزرای درست معرفی کند، چراکه در کشور ما احزاب مدیریت نمی‌کنند، بلکه اشخاص کار می‌کنند. لذا رئیس‌جمهور باید اشخاصی کارآرا و غیرحزبی را از درون ملت انتخاب و معرفی کند.