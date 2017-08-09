هویت عامل حمله امروز حومه پاریس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هویت عامل حادثه زیر گرفتن نظامیان فرانسوی با استفاده از خودرو مشخص شد.

به گزارش این رسانه این فرد دارای تابعیت الجزایری است.

این در حالیست که شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ ، حدود دو ساعت پیش با اعلام یک خبر فوری اعلام کرده بود که «ادوارد فیلیپ» (Édouard Philippe) نخست‌وزیر فرانسه بازداشت عامل حمله امروز در حومه پاریس را تایید کرده است.

آسوشیتدپرس نیز چندی پیش با انتشار یک خبر فوری اعلام کرد که پلیس فرانسه یک مظنون مرتبط با حمله به نظامیان این کشور که ساعاتی پیش با استفاده از یک دستگاه خودرو در پاریس به وقوع پیوسته بود را دستگیر کرده است.

لازم به ذکر است، حمله یک دستگاه خودرو سواری به نیروهای نظامی در یکی از مناطق حومه شهر پاریس، پلیس فرانسه را به انجام عملیات نظامی گسترده برای برخورد با فرد مهاجم واداشته است.

«پاتریک بالکانی» شهردار شهر «لو والوا پره» در واکنش به این واقعه گفته بود: شکی نیست آنچه که امروز اتفاق افتاد تعمدی بوده است.

تعداد زخمی شدگان این رویداد ۶ نفر اعلام شده که از این میان جراحت ۲ نفر شدید است.

این حادثه در منطقه «لو والوا پره» روی داده بود.